



21 сентября в Городищенском районе Волгоградской области произошло жуткое ДТП. Маршрутка на полном ходу влетела в трактор. Авария случилась ночью.

- В 21:50 на 4-м км автодороги «Подъезд от Р-22 «Каспий» к х. Варламов» произошло столкновение микроавтобуса Ford Transit и трактора, - сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места события кадрам, кабина микроавтобуса оказалась смята, колёса вырваны, а машина накренилась на переднюю сторону.

Отметим, избежать масштабной трагедии удалось лишь благодаря отсутствию пассажиров. По данным Госавтоинспекции, пострадал лишь водитель маршрутки. Редакция уточняет информацию об его состоянии в региональном комитете здравоохранения.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





