В ГД сообщили, какие выплаты повысят волгоградцам в 2026 году





Ряд социально значимых пособий, которые получают жители Волгоградской области, будет увеличен в 2026 году. В их числе, сообщает «Парламентская газета»: материнский капитал, пособия по беременности и родам, больничные по уходу за ребенком.

Максимальное пособие по беременности и родамв 2026 году вырастет почти на 20% за счет изменения базы исчисления страховых взносов за предыдущие годы. В случае многоплодной беременности максимальная сумма выплат достигнет миллиона рублей.

Размер больничных по уходу за ребенком вырастет в связи с увеличением размера МРОТ с 1 января 2026 года. Для всех без исключения больничный по уходу за ребенком в пересчете на месяц не сможет быть ниже чем 27 тысяч рублей, передает ПГ со ссылкой на депутата Госдумы Никиту Чаплина.

В феврале 2026 года в России вновь проиндексируют материнский капитал. Как повысится выплата, на текущий момент не уточняется. По словам Чаплина, размер рассчитают в зависимости от инфляции.

Важным нововведением для семей с двумя и более детьми в России станет в 2026 году новая налоговая льгота. Жители Волгоградской области, воспитывающие двух и более детей, смогут рассчитывать на возврат до семи процентов из уплаченного НДФЛ. При этом воспользоваться преференцией смогут оба родителя, для этого нужно будет подать соответствующее заявление.

В 2026 году запланировано две индексации страховых пенсий – с 1 февраля на 4,5% с 1 апреля на 5,5%.

