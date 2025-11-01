«Привезли прицеп мусора»: жителям Палласовки навалили кучу после просьб об ощебенении улицы

В городе Палласовка Волгоградской области жители нескольких улиц оказались шокированы «ощебенением» дороги, которую после их многочисленных просьб начали засыпать не щебенкой, а строительным мусором.

- Вместо щебенки накануне трактор привез целый прицеп строительного мусора – это глыбы кирпича, камней, арматуры, каких-то досок… Все это вывалили на перекресток и стали равнять трактором. Если раньше к нам проехать было не просто, то сейчас на такой дороге можно вообще без колес остаться, - рассказали ИА «Высота 102» местные жители.





Строительный мусор, как уточнили палласовцы, высыпали на перекресток четырех улиц: Молодежная, Солнечная, Вишневая и Восточная. Жители подозревают, что отходы привезли с местного стадиона, который в настоящее время демонтируют. Однако выяснить, кто принял решение использовать строительный мусор в отсыпке грунтовой улицы в Палласовке, людям не удалось.





- Мы опросили всех соседей – никто не знает, чей это трактор и кто проводит работы. Позвонили в ЕДДС, нам дали номер человека из администрации, но он ничего пояснять не стал, сказал только, что в отпуске. Однако после этого звонка, как это ни странно, через 5-7 минут трактор перестал грести отходы. Работы свернулись, техника уехала. Пока узнать, чьих рук это дело, у нас не получилось, - говорят местные жители.





По их словам, ранее они обращались в администрацию Палласовки с просьбой провести ощебенение этих улиц. В частности, в качестве доводов для проведения работ, проживающие на улице Солнечной жители, указали, что проехать здесь невозможно.

- Жильцы своими силами и финансами делают дорогу. Подсыпают щебенкой у своих домов, чтобы как-то проехать, - рассказывают палласовцы.

Зимой этого года городские власти ответили, что в 2025 году планируют работы по выравниванию грунтовых дорог в Палласовке.

- Вопрос подсыпки щебнем будет рассмотрен при наступлении благоприятных погодных условий для проведения таких работ и наличии в бюджете городского поселения денежных средств на данные цели, - отметили тогда в администрации.

Редакция пыталась получить комментарий по поводу отсыпки дороги строительным мусором в администрации Палласовки. Глава городского поселения г. Палласовка Иван Черновалов сообщил, что не готов общаться по телефону и попросил направить в администрацию официальный редакционный запрос. Как только ответ поступит в распоряжение редакции, он будет опубликован.

Фото и видео читателей ИА «Высота 102»





