«Рад, что прославлю город-герой»: школьники России будут слушать песню волгоградца вместо звонков





В ноябре вместо классических звонков российских школьников будут извещать о перемене патриотические музыкальные композиции в рамках празднования Дня народного единства. Соответствующее решение было принято Министерством просвещения России. Примечательно, что автором одной из композиций, вошедших в список, является волгоградец Владислав Поварков.

Как рассказал Владислав ИА «Высота 102», отобранная Минпросвещения композиция «Братья мои» создана им в соавторстве с Жанной Гореловой.

- Релиз песни состоялся совсем недавно, три недели назад. После ротации на радио со мной связались участники проекта «Мелодии вместо звонков» и предложили поучаствовать в данной акции. Мне было безумно приятно узнать, что мою песню смогут услышать школьники со всей России. Рад, что могу прославить наш любимый город-герой Волгоград, - поделился впечатлениям музыкант.

На протяжении месяца композиция «Братья мои» будет проигрываться в российских школах. Кроме нее в список Минпросвещения вошли: «Матушка Россия» (слова и музыка: Ольга Семенова), «Милая Россия» (слова и музыка: Елена Плотникова), «Мы едины! Непобедимые!» (слова: Евгений Воробьев, музыка: Алексей Гарнизов) и «Флаг моего государства» (слова и музыка: Денис Майданов)

По мнению разработчиков инициативы, ноябрьская подборка композиций даст учащимся пищу для размышлений на тему общности, единства страны и любви к Родине, а также поможет улучшить школьную атмосферу.

Фото: Владислав Поварков / vk.com