В Волжском Волгоградской области сегодня, 1 ноября, в рамках презентации съемок фильма «Блогерши» в Молодежном центре парка «Волжский» для всех желающих была организована автограф-сессия с актерами Иваном Жвакиным и Владом Терских.

Напомним, накануне, 31 октября, в город-спутник также привезли три гоночных болида, которые были представлены на презентации фильма «Блогерши». Один из них - с символикой города. Съемки фильма стартуют уже завтра, 2 ноября, и пройдут на нескольких городских локациях.

Фото: администрация Волжского / t.me