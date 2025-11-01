«Внезапно стало плохо»: 70-летняя водитель трамвая умерла на рабочем месте в Волжском

Сегодня, 1 ноября, в городе Волжском Волгоградской области прямо на рабочем месте скончалась водитель трамвая. Об этом происшествии, как передает V102.RU, сообщили местные паблики.

- Женщина потеряла сознание за пультом, не успев выехать из депо. Коллеги сразу вызвали скорую, но спасти её не удалось — водитель умерла до приезда медиков, - рассказывают очевидцы.

Также указывается, со ссылкой на её коллег, что в последнее время водитель жаловалась на усталость, так как работала практически без выходных.

В администрации Волжского факт смерти водителя подтвердили.

- Сегодня утром, действительно, умерла водитель трамвая. Женщине было 70 лет. Утром она прошла обязательный медосмотр перед выходом на маршрут, - уточнили в мэрии, но не уточнили на каком маршруте это произошло.

Вскоре водителю трамвая резко стало плохо, она потеряла создание и скоропостижно скончалась. Ей пытались помочь коллеги, но было уже поздно. Известно, что у 70-летней женщины-водителя были хронические заболевания, но в целом они не влияли на ее работу.

В администрации опровергли, что женщина могла скончаться от переработок.

- Там насильно никого работать не принуждали, распорядок соблюдался, - добавили в администрации Волжского, отметив, что женщина в свои 70 лет сама выражала желание работать.

Фото из архива V102.RU





