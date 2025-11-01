Общество

Серия вспышек на Солнце обеспечит головную боль волгоградцам

01.11.2025 21:10
Магнитные бури обещают ученые после обращения к Земле активной области «4246» на Солнце. Как рассказали специалисты лаборатории солнечной астрономии XRAS, колебания  поднимутся до конца суток 1 ноября до 3 баллов, а уже на новой неделе продолжат увеличиваться. 

- Активная область 4246, в одиночку обеспечившая почти 10-кратный рост активности в середине октября, а впоследствии произведшая несколько вспышек высшего балла X уже на обратной стороне Солнца, спустя две недели возвращается к Земле. Впрочем, даже появления этих первых признаков хватило, чтобы потоки солнечного вспышечного излучения с утра стремительно поползли вверх, - отмечается специалистами. 


По прогнозу ученых, уже в ближайшие несколько дней стоит ожидать новых вспышек на Солнце, что может сильно подпортить самочувствие метеозависимым волгоградцам. 

- Не хочется заранее предвещать «апокалипсис», но очень похоже, что вся выходящая к Земле часть Солнца сейчас покрыта активными областями и разрывается от избытка энергии. По крайней мере, накануне крупные выбросы с обратной стороны были зарегистрированы уже в районе экватора, что означает, что их источник расположен заметно ниже, чем выходящий и уже частично видимый с Земли активный центр. Сколько и чего там сейчас движется за областью 4246, как вагоны за паровозом, совершенно непонятно. Но если вслед за 4246 начнут выходить другие крупные центры активности, будем считать, что мы честно об этом предупредили, - говорится в сообщении лаборатории. 

Изображение: XRAS / t.me

