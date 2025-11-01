135 лет с чистой водой: в Волгограде чествуют лучших сотрудников Водоканала





В Волгограде сегодня, 1 ноября, по случаю 135-летия городского Водоканала наградами отметили десятки сотрудников «Концессий водоснабжения». Как сообщает ИА «Высота 102», за добросовестный труд и личный вклад волгоградцы отмечены почетными грамотами компании и благодарственными письмами областного и городского парламентов, комитетов ЖКХ, администрации Волгограда и руководства «Концессий».





Первый городской водопровод в Царицыне начал работу 4 ноября (по новому стилю) 1890 года. Его мощность на тот момент составляла 150000 ведер в сутки. Первоначальная длина водопроводной сети составила 14 верст. Дважды он был полностью разрушен – во время гражданской революции и Сталинградской битвы, но был возрожден в кратчайшие сроки.

Сегодня протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения в Волгограде – около 4 тысяч километров. Ежесуточно городу подается 300,5 тыс. кубометров воды. И за всем этим стоят почти 1800 сотрудников.





«Концессии водоснабжения» обеспечивают волгоградцев водой уже 10 лет. За это время силами работников было обновлено более 300 километров трубопровода, реконструированы водопроводные насосные станции, водоочистные сооружения, построен Разгуляевский коллектор, локальные очистные сооружения в поселке Аэропорт. Сейчас специалисты трудятся над созданием современных очистных сооружений на острове Голодном, тянут новые сети к территориям перспективной застройки во всех районах Волгограда. Согласно официальным данным, ежегодно к сетям в Волгограде сотрудники «Концессий» присоединяют почти 1000 новых объектов.

– Все эти достижения были бы невозможны без главного богатства компании – большого и дружного коллектива. Здесь трудятся только самые ответственные и неравнодушные люди, настоящие мастера своего дела. Каждый из сотрудников «Концессий водоснабжения» хорошо понимает, что от его работы зависит, будет ли в домах горожан самый важный для жизни ресурс – вода, – отмечают руководители «Концессий водоснабжения».











