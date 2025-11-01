Общество

135 лет с чистой водой: в Волгограде чествуют лучших сотрудников Водоканала

Общество 01.11.2025 20:21
0
01.11.2025 20:21


В Волгограде сегодня, 1 ноября, по случаю 135-летия городского Водоканала наградами отметили десятки сотрудников «Концессий водоснабжения». Как сообщает ИА «Высота 102», за добросовестный труд и личный вклад волгоградцы отмечены почетными грамотами компании и благодарственными письмами областного и городского парламентов, комитетов ЖКХ, администрации Волгограда и руководства «Концессий».


Первый городской водопровод в Царицыне начал работу 4 ноября (по новому стилю) 1890 года. Его мощность на тот момент составляла 150000 ведер в сутки. Первоначальная длина водопроводной сети составила 14 верст. Дважды он был полностью разрушен – во время гражданской революции и Сталинградской битвы, но был возрожден в кратчайшие сроки.

Сегодня протяжённость сетей водоснабжения и водоотведения в Волгограде – около 4 тысяч километров. Ежесуточно городу подается 300,5 тыс. кубометров воды. И за всем этим стоят почти 1800 сотрудников.


«Концессии водоснабжения» обеспечивают волгоградцев водой уже 10 лет. За это время силами работников было обновлено более 300 километров трубопровода, реконструированы водопроводные насосные станции, водоочистные сооружения, построен Разгуляевский коллектор, локальные очистные сооружения в поселке Аэропорт. Сейчас специалисты трудятся над созданием современных очистных сооружений на острове Голодном, тянут новые сети к территориям перспективной застройки во всех районах Волгограда. Согласно официальным данным, ежегодно к сетям в Волгограде сотрудники «Концессий» присоединяют почти 1000 новых объектов.

– Все эти достижения были бы невозможны без главного богатства компании – большого и дружного коллектива. Здесь трудятся только самые ответственные и неравнодушные люди, настоящие мастера своего дела. Каждый из сотрудников «Концессий водоснабжения» хорошо понимает, что от его работы зависит, будет ли в домах горожан самый важный для жизни ресурс – вода, – отмечают руководители «Концессий водоснабжения».   




Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.11.2025 21:10
Общество 01.11.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 20:31
Общество 01.11.2025 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 20:21
Общество 01.11.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 18:54
Общество 01.11.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 18:49
Общество 01.11.2025 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 18:06
Общество 01.11.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 16:34
Общество 01.11.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 16:16
Общество 01.11.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 15:41
Общество 01.11.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 14:56
Общество 01.11.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 14:11
Общество 01.11.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 13:10
Общество 01.11.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 11:51
Общество 01.11.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 11:38
Общество 01.11.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 10:41
Общество 01.11.2025 10:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:28
Слушания по делу Шыхалиева назначили на конец ноября в КраснодареСмотреть фотографии
21:10
Серия вспышек на Солнце обеспечит головную боль волгоградцамСмотреть фотографии
20:31
Селян под Волгоградом 6 ноября оставят без телепередачСмотреть фотографии
20:21
135 лет с чистой водой: в Волгограде чествуют лучших сотрудников ВодоканалаСмотреть фотографии
19:49
Олигарха Качуровского приговорили к трем с половиной годам «строгача»Смотреть фотографии
19:14
«Ротор» в Волгограде сыграет с тульским «Арсеналом»Смотреть фотографии
18:54
«Привезли прицеп мусора»: жителям Палласовки навалили кучу после просьб об ощебенении улицыСмотреть фотографии
18:49
День народного единства в городах и селах Волгоградской области: полная программаСмотреть фотографии
18:06
Автограф-сессия со звездами кино Иваном Жвакиным и Владом Терских прошла в ВолжскомСмотреть фотографии
17:34
«Внезапно стало плохо»: 70-летняя водитель трамвая умерла на рабочем месте в ВолжскомСмотреть фотографии
16:34
«Рад, что прославлю город-герой»: школьники России будут слушать песню волгоградца вместо звонковСмотреть фотографии
16:16
Участника СВО с позывным «Дисней» похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:03
Сроки индексации тарифов на электричество перенесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
В Урюпинске высадили Аллею Единства из молодых яблоньСмотреть фотографии
15:36
Суд рассмотрит дело о смертельной прогулке на катере в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградским железнодорожникам проиндексируют зарплаты на 5,12%Смотреть фотографии
14:56
В Котово детсад второй день остается без теплаСмотреть фотографии
14:11
В ЛНР Кириенко показали отстроенную волгоградцами площадь Героев СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Волгоградское УФАС усилит контроль за «Магнитами» и «Пятерочками»Смотреть фотографии
13:10
«Других проблем нет?» Жильцы дома-высотки в Волгограде ополчились против «навязчивой» замены домофонаСмотреть фотографии
12:59
Под Волгоградом задержали двоих воров-домушников после серии кражСмотреть фотографии
12:27
Напавшая под Волгоградом с вилами на прохожего москвичка отсидит 6 лет в колонииСмотреть фотографии
12:02
СМИ: компромат на экс-главу Ростова Логвиненко мог сдать подчиненныйСмотреть фотографии
11:51
Владелец детского клуба в ТРК «Парк Хаус» заплатит за травму у ребенкаСмотреть фотографии
11:38
От региональных практик к общероссийским стандартам: волгоградцы на Конгрессе наблюдателейСмотреть фотографии
11:15
Патрули, дроны и подготовка: лесных пожаров в Волгоградской области стало меньшеСмотреть фотографии
11:08
Кошмарившего волжан инспектора ППС Тарахова отправили на 4 года за решеткуСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцев начнут уведомлять о долгах умерших родственниковСмотреть фотографии
10:14
Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
В Камышине скончалась директор колледжа имени Маресьева Наталья ПоярковаСмотреть фотографии
 