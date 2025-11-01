Участника СВО с позывным «Дисней» похоронили в Волгоградской области

Сегодня, 1 ноября, в станице Староаннинской в Волгоградской области в последний путь с воинскими почестями проводили участника СВО (позывной «Дисней») Дениса Игнатьева, который погиб летом 2025 года. Печальное известие сообщили в администрации Новоаннинского района.

Денис Игнатьев подписал контракт с Минобороны РФ в марте 2025-го. После подготовки он получил звание младшего лейтенанта и был направлен в зону боевых действий. На передовой он командовал мотострелковым взводом. Погиб Денис 13 июня при выполнении боевого задания.

- Сослуживцы знали его как честного, отзывчивого человека, готового прийти на помощь в любую минуту. Вся его жизнь — это пример служения, верности долгу и своим товарищам, - говорится в некрологе.

Известно, что Денис Игнатьев является уроженцем станицы Староаннинской. До СВО был техником-электриком.

Фото: администрация Новоаннинского района

