Общество

В Урюпинске высадили Аллею Единства из молодых яблонь

Общество 01.11.2025 15:41
0
01.11.2025 15:41


Сегодня, 1 ноября, в городе Урюпинске Волгоградской области прошла патриотическая акция «Аллея Единства». Как сообщили V102.RU в городской администрации, в преддверии празднования Дня народного единства на территории агропромышленного техникума активисты высадили молодые яблони.


- Это событие стало ярким символом сплоченности, преемственности поколений и заботы о будущем нашего родного края, - рассказали в администрации Урюпинска.

Молодые деревца высаживали активисты «Движения первых», сотрудники администрации техникума, а также депутаты и представители администрации Урюпинска и Урюпинского района.


- Из маленького саженца при заботе и общем труде вырастает сильное и плодоносящее дерево, так и единство народа делает страну крепкой и процветающей, - отметили участники акции.

В агропромышленном техникуме готовят специалистов для местного АПК. Акция «Аллея Единства» стала для всех участников – примером того, как общее дело объединяет власть, общественность и молодежь для создания чего-то настоящего и долговечного.

Высадка зеленых насаждений в Волгоградской области проводится не только в ходе таких акций, но и на регулярной основе в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Так, осенью 2025 года в лесничествах Волгоградской области высадят больше трех миллионов  сеянцев сосны, акации, вяза и ясеня. Масштабную работу предстоит провести специалистам в 22-х лесничествах Волгоградской области. Всего осенью 2025 года под посадками планируют задействовать более 1200 га лесного фонда. С учетом проведенных весной лесопосадочных работ общая площадь лесовосстановления в этом году составит более 2 тыс. га.

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»

Фото: администрации Урюпинска


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.11.2025 15:41
Общество 01.11.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 14:56
Общество 01.11.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 14:11
Общество 01.11.2025 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 13:10
Общество 01.11.2025 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 11:51
Общество 01.11.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 11:38
Общество 01.11.2025 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 10:41
Общество 01.11.2025 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 10:14
Общество 01.11.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 09:56
Общество 01.11.2025 09:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 09:34
Общество 01.11.2025 09:34
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 08:35
Общество 01.11.2025 08:35
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 07:41
Общество 01.11.2025 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 07:19
Общество 01.11.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 06:38
Общество 01.11.2025 06:38
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 05:50
Общество 01.11.2025 05:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:03
Сроки индексации тарифов на электричество перенесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
В Урюпинске высадили Аллею Единства из молодых яблоньСмотреть фотографии
15:36
Суд рассмотрит дело о смертельной прогулке на катере в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградским железнодорожникам проиндексируют зарплаты на 5,12%Смотреть фотографии
14:56
В Котово детсад второй день остается без теплаСмотреть фотографии
14:11
В ЛНР Кириенко показали отстроенную волгоградцами площадь Героев СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Волгоградское УФАС усилит контроль за «Магнитами» и «Пятерочками»Смотреть фотографии
13:10
«Других проблем нет?» Жильцы дома-высотки в Волгограде ополчились против «навязчивой» замены домофонаСмотреть фотографии
12:59
Под Волгоградом задержали двоих воров-домушников после серии кражСмотреть фотографии
12:27
Напавшая под Волгоградом с вилами на прохожего москвичка отсидит 6 лет в колонииСмотреть фотографии
12:02
СМИ: компромат на экс-главу Ростова Логвиненко мог сдать подчиненныйСмотреть фотографии
11:51
Владелец детского клуба в ТРК «Парк Хаус» заплатит за травму у ребенкаСмотреть фотографии
11:38
От региональных практик к общероссийским стандартам: волгоградцы на Конгрессе наблюдателейСмотреть фотографии
11:15
Патрули, дроны и подготовка: лесных пожаров в Волгоградской области стало меньшеСмотреть фотографии
11:08
Кошмарившего волжан инспектора ППС Тарахова отправили на 4 года за решеткуСмотреть фотографии
10:41
Волгоградцев начнут уведомлять о долгах умерших родственниковСмотреть фотографии
10:14
Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:56
В Камышине скончалась директор колледжа имени Маресьева Наталья ПоярковаСмотреть фотографии
09:34
Суд в Котово обязал владелицу 11 кошек соблюдать чистоту в квартиреСмотреть фотографии
09:01
Мошенники разбогатели за счет волгоградки на 1,2 млнСмотреть фотографии
08:35
В Волгограде скромно отметят День народного единстваСмотреть фотографии
08:16
Спортивный директор «Ротора» Андрей Дуров: «Богатый опыт Валерия Есипова принесёт пользу клубу»Смотреть фотографии
07:50
Силы ПВО сбили 98 БПЛА в 10 российских регионахСмотреть фотографии
07:41
Волгоградская облдума сокращает аппаратСмотреть фотографии
07:19
После матча «Ротора» и «Арсенала» назначили две бесплатные электричкиСмотреть фотографии
06:38
В Волжский прибыли три гоночных болида для съемок фильма «Блогерши»Смотреть фотографииCмотреть видео
06:05
Заболеваемость ОРВИ снизилась на 10% в Волгограде и областиСмотреть фотографии
05:50
Самозанятым таксистам разрешат ездить на старых авто до 2033 годаСмотреть фотографии
05:48
3-часовую беспилотную опасность объявляли в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:26
В Москве выставят подаренный Сталинграду меч британского короля Георга VIСмотреть фотографии
 