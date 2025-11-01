В Урюпинске высадили Аллею Единства из молодых яблонь

Сегодня, 1 ноября, в городе Урюпинске Волгоградской области прошла патриотическая акция «Аллея Единства». Как сообщили V102.RU в городской администрации, в преддверии празднования Дня народного единства на территории агропромышленного техникума активисты высадили молодые яблони.





- Это событие стало ярким символом сплоченности, преемственности поколений и заботы о будущем нашего родного края, - рассказали в администрации Урюпинска.

Молодые деревца высаживали активисты «Движения первых», сотрудники администрации техникума, а также депутаты и представители администрации Урюпинска и Урюпинского района.





- Из маленького саженца при заботе и общем труде вырастает сильное и плодоносящее дерево, так и единство народа делает страну крепкой и процветающей, - отметили участники акции.

В агропромышленном техникуме готовят специалистов для местного АПК. Акция «Аллея Единства» стала для всех участников – примером того, как общее дело объединяет власть, общественность и молодежь для создания чего-то настоящего и долговечного.

Высадка зеленых насаждений в Волгоградской области проводится не только в ходе таких акций, но и на регулярной основе в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Так, осенью 2025 года в лесничествах Волгоградской области высадят больше трех миллионов сеянцев сосны, акации, вяза и ясеня. Масштабную работу предстоит провести специалистам в 22-х лесничествах Волгоградской области. Всего осенью 2025 года под посадками планируют задействовать более 1200 га лесного фонда. С учетом проведенных весной лесопосадочных работ общая площадь лесовосстановления в этом году составит более 2 тыс. га.

Фото: администрации Урюпинска





