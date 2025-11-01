В городах и селах Волгоградской области 4 ноября – в День народного единства – состоятся десятки мероприятий. В регионе развернутся в этот день ярмарки, а по улицам муниципалитетов проедут автоколонны с российским флагом. 100-метровый триколор развернут в Центральном парке Волгограда.
Волгоград
В региональной столице празднование Дня народного единства развернется в ЦПКиО 4 ноября. Здесь главным событием станет фестиваль русской кухни, который стартует в 11.00 у главной сцены. Волгоградцы и гости города-героя смогут попробовать уху, пшенную кашу с тыквой, расстегай с рыбой, пироги, блины с различными начинками. Площадки начнут работу с 12:00.
В музее-заповеднике «Старая Сарепта» в 17:00 в этот же день в подземельях выступит исполнительница народных и эстрадных песен Элина Рачёва.
Напомним, что в Волгограде пройдет и крестный ход 4 ноября.
Волжский
В Волгоградском в 11.00 4 ноября от храма Святых новомучеников стартует крестный ход.
– 12:00-13:30 – Праздничный концерт «День народного единства»
Где: ДК «ВГС»
– 12:00-13:00 – Концерт «Наша сила в единстве»
Где: парапет ДК «Октябрь»
Камышин
– 12:00 – XI фестиваль национальных культур «Мы - вместе! Мы - едины!» (концерт, выставка, мастер-классы и гастрономическая ярмарка).
Где: ДК «Текстильщик»
Михайловка
– 12:00 Праздничный концерт «В единстве вдохновлять сердца»
Где: МБУ ГДК
Урюпинск
– 11:00-13:00 – Фестиваль народов России
Где: ТКЦ «Юбилейный»
Городище
– 11:00-14:00 – Районный фестиваль национальных культур «Земля Междуречья -2025»
Где: пл. 40 лет Сталинградской битвы
Жирновск
– 15:00 – Концерт «Единая страна — Великая Россия!»
Где: Жирновский РДК
Котово
– 14:00 – Праздничная программа «В единстве наша сила!» (выступление творческих коллективов, выставка-ярмарка изделий народных мастеров)
Где: Районный Дом культуры.
ст. Нехаевская
– 14:00 – Акция ко дню народного единства «Мы едины»
– 15:00 – Концертная программа «Нас объединила песня»
Где: Нехаевский ЦКД
Николаевск
– 12:00 концерт «Народы едины под солнцем России»
Где: Районный ДК
р.п. Новониколаевский
– 11:00 – Концертная программа
Где: Районный Дом культуры
р.п. Октябрьский
– 10:00 – Районный фестиваль национальных культур «Россия. Родина. Единство»
Где: Районный Дом культуры
Палласовска
– 10:30 – Праздничная программа «Народов много- Родина одна!»
– 11:00 – Районный фестиваль национальных культур «В дружбе народов единство России»
Где: РДК г. Палласовка
Руднянский район
– Автопробег, посвящённый Дню народного единства
Где: с. Сосновка, Сосновский СДК
– 17:00 – Праздничный концерт «Под небом единым!»
Где: с. Большое Судачье, Большесудаченский СДК
– 13:00 – Праздничный концерт «Вместе мы сила!»
Где: р.п. Рудня, РЦКД «Современник»
Серафимович
– 12:00 – Праздничный концерт «Россия-многонациональная держава»
Где: Дом культуры «Дон»
Суровикино
– 12:00 – Концерт
Где: Центр культурного развития «Юность».