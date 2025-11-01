



В городах и селах Волгоградской области 4 ноября – в День народного единства – состоятся десятки мероприятий. В регионе развернутся в этот день ярмарки, а по улицам муниципалитетов проедут автоколонны с российским флагом. 100-метровый триколор развернут в Центральном парке Волгограда.

Волгоград

В региональной столице празднование Дня народного единства развернется в ЦПКиО 4 ноября. Здесь главным событием станет фестиваль русской кухни, который стартует в 11.00 у главной сцены. Волгоградцы и гости города-героя смогут попробовать уху, пшенную кашу с тыквой, расстегай с рыбой, пироги, блины с различными начинками. Площадки начнут работу с 12:00.

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» в 17:00 в этот же день в подземельях выступит исполнительница народных и эстрадных песен Элина Рачёва.

Напомним, что в Волгограде пройдет и крестный ход 4 ноября.

Волжский

В Волгоградском в 11.00 4 ноября от храма Святых новомучеников стартует крестный ход.

– 12:00-13:30 – Праздничный концерт «День народного единства»

Где: ДК «ВГС»

– 12:00-13:00 – Концерт «Наша сила в единстве»

Где: парапет ДК «Октябрь»

Камышин

– 12:00 – XI фестиваль национальных культур «Мы - вместе! Мы - едины!» (концерт, выставка, мастер-классы и гастрономическая ярмарка).

Где: ДК «Текстильщик»

Михайловка

– 12:00 Праздничный концерт «В единстве вдохновлять сердца»

Где: МБУ ГДК

Урюпинск

– 11:00-13:00 – Фестиваль народов России

Где: ТКЦ «Юбилейный»

Городище

– 11:00-14:00 – Районный фестиваль национальных культур «Земля Междуречья -2025»

Где: пл. 40 лет Сталинградской битвы

Жирновск

– 15:00 – Концерт «Единая страна — Великая Россия!»

Где: Жирновский РДК

Котово

– 14:00 – Праздничная программа «В единстве наша сила!» (выступление творческих коллективов, выставка-ярмарка изделий народных мастеров)

Где: Районный Дом культуры.

ст. Нехаевская

– 14:00 – Акция ко дню народного единства «Мы едины»

– 15:00 – Концертная программа «Нас объединила песня»

Где: Нехаевский ЦКД

Николаевск

– 12:00 концерт «Народы едины под солнцем России»

Где: Районный ДК

р.п. Новониколаевский

– 11:00 – Концертная программа

Где: Районный Дом культуры

р.п. Октябрьский

– 10:00 – Районный фестиваль национальных культур «Россия. Родина. Единство»

Где: Районный Дом культуры

Палласовска

– 10:30 – Праздничная программа «Народов много- Родина одна!»

– 11:00 – Районный фестиваль национальных культур «В дружбе народов единство России»

Где: РДК г. Палласовка

Руднянский район

– Автопробег, посвящённый Дню народного единства

Где: с. Сосновка, Сосновский СДК

– 17:00 – Праздничный концерт «Под небом единым!»

Где: с. Большое Судачье, Большесудаченский СДК

– 13:00 – Праздничный концерт «Вместе мы сила!»

Где: р.п. Рудня, РЦКД «Современник»

Серафимович

– 12:00 – Праздничный концерт «Россия-многонациональная держава»

Где: Дом культуры «Дон»

Суровикино

– 12:00 – Концерт

Где: Центр культурного развития «Юность».