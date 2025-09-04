Из Михайловской ЦРБ уволился главврач Вячеслав Буянов

Главный врач Михайловской ЦРБ Волгоградской области Вячеслав Буянов покинул свой пост. Как пояснили в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» в региональном комитете здравоохранения, руководитель медучреждения уволился по собственному желанию.
- В настоящее время обязанности главного врача исполняет Елена Кривоносова. Ранее она являлась заведующей поликлиникой, - прокомментировали в органе исполнительной власти Волгоградской области.
Вячеслав Буянов был назначен на должность главврача Михайловской ЦРБ в марте 2023 года. Ранее он руководил ЦРБ Фроловского района.
Фото сайта МЦРБ