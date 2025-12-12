Волгоградцам с 1 января проиндексируют страховые пенсии на 7,6%





Волгоградских пенсионеров, как и всех россиян, ждет прибавка к пенсии с начала нового года. Президент РФ Владимир Путин накануне, 11 декабря, заявил об индексации страховых пенсий по старости с 1 января 2026 года. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на РИА Новости.

- С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%. То есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего года, - заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Повышение коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров, а всего - около 38 миллионов человек. Благодаря индексации средний размер пенсий планируется довести до 27117 рублей до конца будущего года.



Ранее, напомним, сообщалось о планах федеральных властей проиндексировать и социальные пенсии с 1 апреля 2026 года такими же темпами, что и прожиточный минимум пенсионеров. Заявлялось также об увеличении пенсий с 1 октября 2026 года для некоторых категорий граждан.

