Бастрыкин заинтересовался дорогой к хутору Зимовейский под Волгоградом





Следователи проверят жалобы жителей Иловлинского района Волгоградской области на аварийное состояние местной дорожно-транспортной сети. Соответствующее поручение дал региональному управлению председатель СК России Александр Бастрыкин.

К руководителю через интернет-приёмную обратились сельчане, проживающие на территории хутора Зимовейский.

- Более десяти лет автодорога, соединяющая хутор Зимовейский и станицу Трехостровскую, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались глубокие ямы и колеи, при выпадении осадков грунтовое полотно размывается. В связи с этим проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб и школьного автобуса, затруднен, - приводят доводы волгоградцев в пресс-службе Следкома.

Хуторяне заваливают местных чиновников жалобами, однако добиться изменения ситуации им так и не удалось.

Отметим, по обращению волгоградцев к главе СК организована процессуальная проверка, по итогу которой будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела. Её ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

