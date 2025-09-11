Транспорт

Бастрыкин заинтересовался дорогой к хутору Зимовейский под Волгоградом

Транспорт 11.09.2025 13:44
Следователи проверят жалобы жителей Иловлинского района Волгоградской области на аварийное состояние местной дорожно-транспортной сети. Соответствующее поручение дал региональному управлению председатель СК России Александр Бастрыкин.

К руководителю через интернет-приёмную обратились сельчане, проживающие на территории хутора Зимовейский.

- Более десяти лет автодорога, соединяющая хутор Зимовейский и станицу Трехостровскую, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на поверхности образовались глубокие ямы и колеи, при выпадении осадков грунтовое полотно размывается. В связи с этим проезд транспортных средств, в том числе экстренных служб и школьного автобуса, затруднен, - приводят доводы волгоградцев в пресс-службе Следкома.

Хуторяне заваливают местных чиновников жалобами, однако добиться изменения ситуации им так и не удалось.

Отметим, по обращению волгоградцев к главе СК организована процессуальная проверка, по итогу которой будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела. Её ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Фото: Следком

