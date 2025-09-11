«Меня уже на полиграф возили»: под Волгоградом пятые сутки ищут пропавшую молодую женщину





В Михайловском районе Волгоградской области уже пятые сутки ведутся поиски загадочно пропавшей 30-летней Марии Белоусовой. Как рассказал корреспондентам ИА «Высота 102» супруг Марии Игорь Никишкин, в поисках задействованы волонтеры и лесники.

Напомним, девушка из станицы Етеревской вышла с работы днем 6 сентября и больше о ее местоположении ничего неизвестно. По мнению мужа Марии, на такое решение могло повлиять усталость от тяжелой работы на базе по разведению птиц.

- Уже несколько дней волонтеры и лесники прочесывают все близлежащие места в нашем районе. Несколько раз похожие по приметам девушки были обнаружены местными жителями по видеокамерам наружного наблюдения, но ни один из фрагментов так и не был подтвержден: то походка не свойственна ей, то одежда совсем не та, - рассказал Игорь Никишкин.

По словам мужчины, в ближайшие дни девушка будет объявлена в федеральный розыск.

- В первые же дни мы организовали поиски Марии, а также написали заявление в полицию. На днях я даже проходил полиграф, поскольку являюсь первым подозреваемым. В ближайшие дни ее должны объявить в федеральный розыск. Надеюсь, что ее удастся найти живой и здоровой, - не теряет надежды супруг.

Фото к коллажу: «Северный человек» Волгоград / t.me