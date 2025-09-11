Происшествия

«Меня уже на полиграф возили»: под Волгоградом пятые сутки ищут пропавшую молодую женщину

Происшествия 11.09.2025 12:20
0
11.09.2025 12:20


В Михайловском районе Волгоградской области уже пятые сутки ведутся поиски загадочно пропавшей 30-летней Марии Белоусовой. Как рассказал корреспондентам ИА «Высота 102» супруг Марии Игорь Никишкин, в поисках задействованы волонтеры и лесники. 

Напомним, девушка из станицы Етеревской вышла с работы днем 6 сентября и больше о ее местоположении ничего неизвестно. По мнению мужа Марии, на такое решение могло повлиять усталость от тяжелой работы на базе по разведению птиц.

- Уже несколько дней волонтеры и лесники прочесывают все близлежащие места в нашем районе. Несколько раз похожие по приметам девушки были обнаружены местными жителями по видеокамерам наружного наблюдения, но ни один из фрагментов так и не был подтвержден: то походка не свойственна ей, то одежда совсем не та, - рассказал Игорь Никишкин. 

По словам мужчины, в ближайшие дни девушка будет объявлена в федеральный розыск.

- В первые же дни мы организовали поиски Марии, а также написали заявление в полицию. На днях я даже проходил полиграф, поскольку являюсь первым подозреваемым. В ближайшие дни ее должны объявить в федеральный розыск. Надеюсь, что ее удастся найти живой и здоровой, - не теряет надежды супруг. 

Фото к коллажу: «Северный человек» Волгоград / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.09.2025 09:26
Происшествия 11.09.2025 09:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2025 13:23
Происшествия 10.09.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2025 12:50
Происшествия 10.09.2025 12:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.09.2025 10:39
Происшествия 10.09.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2025 18:53
Происшествия 09.09.2025 18:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2025 15:16
Происшествия 09.09.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.09.2025 10:31
Происшествия 09.09.2025 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2025 22:48
Происшествия 08.09.2025 22:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2025 10:39
Происшествия 08.09.2025 10:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.09.2025 10:10
Происшествия 08.09.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2025 18:50
Происшествия 07.09.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2025 16:40
Происшествия 07.09.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2025 11:50
Происшествия 07.09.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.09.2025 10:23
Происшествия 07.09.2025 10:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.09.2025 15:34
Происшествия 06.09.2025 15:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:56
Грозы и резкое похолодание идут на волгоградский регионСмотреть фотографии
13:44
Бастрыкин заинтересовался дорогой к хутору Зимовейский под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде возложением цветов отметили 148-летие со дня рождения ДзержинскогоСмотреть фотографии
13:04
«Родители не разошлись с детьми»: власти Волгограда прокомментировали затор у проходной школы №55Смотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Билайн за неделю прервал почти 10 тысяч звонков от мошенников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
«Меня уже на полиграф возили»: под Волгоградом пятые сутки ищут пропавшую молодую женщинуСмотреть фотографии
12:05
Волгоградцы стали менее тревожнымиСмотреть фотографии
11:51
Изрезал 67 раз ножом: в Волгограде альфонса-убийцу приговорили к 17 годам колонииСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области капремонт досрочно охватит 117 домовСмотреть фотографии
10:40
В Камышине на 3 дня отключат горячую водуСмотреть фотографии
10:02
Суд в Волгограде обязал УК истребить крыс у жилого домаСмотреть фотографии
09:50
Уроженец Камышина возглавил следственный отдел в СаратовеСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде попал на видео момент столкновения «Лады» с КАМАЗомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
В Краснооктябрьском районе Волгограда вырубят 71 деревоСмотреть фотографии
08:07
Вызывает 7 видов рака: врач рассказала о последствиях употребления алкоголяСмотреть фотографии
07:29
В Волгограде цены на огурцы упали до 116 рублейСмотреть фотографии
06:57
В Волгоградской области простятся с участником СВО Виталием ВершининымСмотреть фотографии
06:34
Володин: участники СВО должны преподавать детям в школахСмотреть фотографии
06:12
В Росстате назвали новые цены на автотопливо в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:49
«Надо сыграться»: гандболистки «Динамо-Синары» на выезде уступили «Черноморочке» Смотреть фотографии
21:10
В России годовая инфляция замедлилась до 8,1%Смотреть фотографии
20:40
В Котовском районе потратят 9 млн рублей на ликвидацию незаконной свалкиСмотреть фотографии
20:20
Камышанин перехитрил администрацию и приобрел землю за грошиСмотреть фотографии
19:51
В Волгограде осудят инженера МУП «Метроэлектротранс» за махинации при закупке троллейбусовСмотреть фотографии
19:30
Волгоградская область представила в Минстрой план модернизации ЖКХ до 2030 годаСмотреть фотографии
19:00
В Волгограде на несколько ночей ограничат движение на ул. Просвещения из-за ремонта дорогиСмотреть фотографии
18:32
«Это частная собственность»: три парковки у ТРЦ «Пирамида» и ГДЮЦ в Волгограде становятся платнымиСмотреть фотографии
18:01
В Волжском «большой брат» взял под контроль чистоту городских дорогСмотреть фотографии
17:08
Суд запретил волгоградцу вспахивать берег АхтубыСмотреть фотографии
15:52
Колесо обозрения из ЦПКиО переедет на юг ВолгоградаСмотреть фотографии
 