В Волгограде возложением цветов отметили 148-летие со дня рождения Дзержинского





11 сентября в Волгограде отметили 148-ю годовщину со дня рождения Феликса Дзержинского. Память революционера и основателя ВЧК и ОГПУ почтили школьники, а также ветераны и представители ФСБ России.

- Ветераны и молодые сотрудники ведомства вместе со школьниками возложили цветы к памятникам и бюстам Ф. Дзержинского. В этом году памятные мероприятия прошли у здания администрации Дзержинского района, здания МОУ СШ № 19 Центрального района Волгограда, МОУ Гимназии № 13 Тракторозаводского района Волгограда, на площади Дзержинского и на территории УФСБ России по Волгоградской области, - рассказали в пресс-службе силового ведомства.

Отметим, также ко дню рождения Дзержинского сотрудниками Управления подготовлена выставочная экспозиция, с которой жители и гости города-героя могут познакомиться на территории библиотеки им. М. Горького. Выставка продлится до 22 сентября.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области