Уроженец Камышина возглавил следственный отдел в Саратове





Руководителем следственного отдела СК по Заводскому району Саратова назначен Сергей Наумов. Об этом сообщает ИА «СарИнформ».

Наумов родился 13 ноября 1978 года в городе Камышин Волгоградской области. Получил высшие образования по нескольким специальностям: «промышленное и гражданское строительство» и «юриспруденция».

С 2002 по 2007 годы работал старшим следователем в прокуратуре Камышина. С 2007 по 2010 был старшим следователем по особо важным делам Камышинского межрайонного следственного отдела, а с 2010 по 2011 годы был замруководителя Урюпинского межрайонного следственного отдела.

Позже в 2011-2015 годы он руководил Жирновским межрайонным следственным отделом СК по Волгоградской области. В 2015 году стал руководителем следственного отдела по Камышину.

Награжден медалью «За безупречную службу» I степени.

Фото: СУ СКР по Саратовской области