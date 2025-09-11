Общество

В Камышине на 3 дня отключат горячую воду

Общество 11.09.2025 10:40
0
11.09.2025 10:40


Камышин Волгоградской области на три дня останется без горячей воды. По информации администрации городского округа, отключение связано с подготовительными работами перед отопительным сезоном, передает V102.RU.

Ресурс будет отсутствовать с 16 по 18 сентября. При этом отключение горячей воды затронет весь жилой фонд и социальные объекты.

Напомним, в августе на три дня оставался без горячей воды другой крупный город Волгоградской области - Волжский. Это также было связано с подготовкой к отопительному сезону.

