В Волгограде попал на видео момент столкновения «Лады» с КАМАЗом





10 сентября в Краснооктябрьском районе Волгограда "Лада" на полной скорости влетела в грузовик. Авария произошла во второй половине дня на оживлённом перекрёстке ул. Лермонтова и ул. Менделеева. Момент столкновения заснял видеорегистратор проезжавшего мимо мотоциклиста.





Судя по опубликованным кадрам, КАМАЗ с манипулятором пытался повернуть с ул. Лермонтова на ул. Менделеева, в какой-то момент мимо него в считанных сантиметрах пронеслась легковушка, тяжеловоз продолжил движение, и через пару мгновений после этого ему под днище на огромной скорости влетела "Лада".

Автомобиль буквально подлез под грузовик. Переднее пассажирское сидение оказалось смято.

Отметим, редакция ИА «Высота 102» уточняет в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области информацию о пострадавших, а также об обстоятельствах аварии.

Фото и видео: Жесть Волгограда / t.me