Суд в Волгограде обязал УК истребить крыс у жилого дома

Красноармейский районный суд Волгограда обязал управляющую компанию принять меры и провести санитарно-противоэпидемические мероприятия для устранения крыс на придомовой территории МКД. Об этом, как передает V102.RU, сообщило сегодня территориальное управление Роспотребнадзора, которое подавало иск к УК.

- С целью восстановления нарушенных прав граждан, Управлением подан иск о понуждении управляющей компании ООО «Регион 34» принять меры по устранению нарушений требований санитарного законодательства РФ и провести санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по дератизации контейнерной площадки от грызунов (крыс), с необходимой периодичностью и контролем эффективности проводимых истребительных мероприятий, - сообщило ведомство.

Следы пребывания крыс были зафиксированы в ходе выездного обследования придомовой территории пятиэтажного жилого дома №2 по улице Удмуртская.

Суд удовлетворил требования санитарных врачей и обязал УК принять соответствующие меры.