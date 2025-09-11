Происшествия

В Волгограде детский футбольный матч закончился дракой взрослых

Происшествия 11.09.2025 14:47
0
11.09.2025 14:47


Неприятный инцидент произошел во время футбольного матча между детскими командами СШ «Ротор» и «Зенит» на первенство Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на volganet.net, в ходе игры произошел конфликт между одним из тренеров «Зенита» и отцом юного спортсмена из СШ «Ротор». Перепалка закончилась дракой родителя и тренера «Зенита», к которой присоединились  его коллега по тренерскому штабу и другие родители.

Судье пришлось на время остановить матч и «остудить» пыл тренеров желтыми карточками. Однако это помогло лишь на время. Эмоции у сторон зашкаливали. К словесным оскорблениям подключились уже родители «зенитовцев», и продолжать матч в такой ненормальной обстановке стало невозможным. Судья обратился к родителям с требованием уйти со стадиона, но никто не подчинился. В итоге матч был остановлен.

По словам некоторых очевидцев, поводом для ссоры стали нелицеприятные реплики одного из тренеров «Зенита» в адрес отца футболиста из спортивной школы «Ротор». Однако подробно инцидент будет разобран на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, который разберется во всех обстоятельствах произошедшего.

