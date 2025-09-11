Грозы и резкое похолодание идут на волгоградский регион

Завтра, 12 сентября, в Волгоградской области ожидаются грозы с усилением северо-восточного ветра до 20 метров в секунду. Такой прогноз выдали в Волгоградском ЦГМС. Осадки пройдут и в Волгограде.
Грозы принесут похолодание. Днем в некоторых районах региона будет от +16...+21º, а ночью +7...+12º. При этом в ночь на 14 сентября местами похолодает до +2º.
Нежарко будет и в Волгограде. Завтра днем столбик термометра не поднимется выше ...+18º. Лишь к 14 сентября потеплеет до ...+22º. Ночью в областном центре похолодает ожидается до ...+10º.