Волгоградцы стали менее тревожными





В Волгоградской области за последние полгода снизился уровень тревожности. Такими данными, как передает V102.RU, поделились авторы Telegram-канала ПУЛ34.

Согласно данным закрытой социологии, тревожность волгоградцев снизилась за этот период на 1,5%. В основном жители региона беспокоятся из-за высоких цен на ЖКХ, низкого уровня зарплат и роста цен. Данные темы волнуют практически каждого второго жителя Волгоградской области.

С начала года уровень тревожности волгоградцев одновременно поднялся из-за высоких цен на жилье, коррупции, состояние дорог и ЖКХ, наркомании, алкоголизма и преступности. Примечательно, что тема миграции жителей Волгоградской области тревожит в два раза меньше, чем жителей других регионов - 5% против 11%.

Отметим, что согласно статистическим данным исследования «Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС», во втором квартале этого года самыми острыми темами для жителей страны стали: отключения мобильного интернета, отключение горячей воды и ситуация вокруг мигрантов.