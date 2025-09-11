



В Красноармейском районе Волгограда разгорается скандал, связанный с травлей учеников школы № 64. Накануне одна из несовершеннолетних зажала сверстницу в школьном дворе и нанесла удары по лицу. Свои похождения она попросила заснять подругу на видео, а затем сама же опубликовала в социальных сетях.







- На этот раз я тебя пожалею. Будет всего три пощёчины, но ты должна извиниться, - озвучивает агрессивная ученица на видео.

Чем сверстница вызвала такой поток агрессии, не сообщается, однако, по информации родительского сообщества, представители которого и предали огласке в местных пабликах ролик, такие бесчинства в школе происходят регулярно.

- Красноармейский район. В школе №64 творится беспредел. Ученица систематически избивает детей, а администрация школы делает вид, что ничего не происходит. Это не конфликт, это настоящая жестокость. Куда смотрят педагоги? Где безопасность наших детей, - задаётся вопросом одна из матерей.

В комментариях в местных Telegram-каналах волгоградцы обратили внимание, что пострадавшая девочка была очень напугана, что может говорить о том, что ребёнок не в первый раз подвергается в образовательном учреждении нападкам.

- Нам, родителям, нужно объединяться, обращаться к директору. Не поможет – в ПДН. Если и там не услышат – в прокуратуру. Завтра поведу сына в школу и зайду к директору, - написала в комментариях мать ещё одного ученика школы.

Инцидент в образовательном учреждении прокомментировали и в администрации Волгограда. По данным властей, агрессивную школьницу уже взяли на карандаш.

- В настоящее время по данному факту органы образования вместе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о мерах воздействия, - подчеркнули в мэрии.

Отметим, в свою очередь издевательствами над ученицей школы №64 заинтересовались и правоохранительные органы. По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, полицией проводится проверка.

Фото и видео: Волгоград Красноармейский / t.me