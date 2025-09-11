Вызывает 7 видов рака: врач рассказала о последствиях употребления алкоголя





Завотделением острых отравлений Саратовской городской больницы рассказала, к каким последствиям приводит алкогольная зависимость. Чем опасно спиртное, Ольга Чернова пояснила ИА «Саринформ».

По мнению специалиста, безопасной дозы алкоголя для человеческого организма не существует. Тем не менее люди продолжают употреблять алкоголь как антидепрессант. Хотя спиртное имеет свойство ненадолго притупить тревогу, но он также нарушает и сон, недостаток которого на следующий день может лишь усилить тревогу, плохое настроение и раздражительность, подчеркивает врач.

Этанол, который входит в структуру спиртного, токсичен для печени, вызывая ее «жировую дистрофию, гепатит и цирроз». Кроме того, он опасен для поджелудочной железы и увеличивает риск развития как минимум 7 видов рака, а также негативно влияет на деятельность мозга.

Одним из действенных способов борьбы с алкоголем, заявила врач, является сокращение времени продажи спиртного. Также медик посоветовала жителям вести здоровый образ жизни и отказаться от алкоголя совсем.