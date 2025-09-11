В Волгоградской области капремонт досрочно охватит 117 домов

В Волгоградской области региональный комитет ЖКХ и фонд капитального ремонта подвели промежуточные итоги реализации программы обновления многоквартирного жилого фонда. Специалисты отчитались о завершении с начала 2025 года работ в 358 МКД. Ещё на 133 объектах работы в самом разгаре.

Отметим, по итогу мониторинга региональная комиссия при комитете ЖКХ приняла решение о переносе сроков капитального ремонта 117 домов на более ранний период. Речь идёт о домах, где отсутствие своевременного капитального ремонта может привести к повреждению имущества собственников или же переходу строения в статус аварийного. Работы на этих объектах запланированы на 2026-2028 года.