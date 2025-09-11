Общество

«Родители не разошлись с детьми»: власти Волгограда прокомментировали затор у проходной школы №55

Общество 11.09.2025 13:04
0
11.09.2025 13:04


В Советском районе Волгограда в школе №55 новый учёный год опять начался со скандала связанного с пропускным режимом образовательного учреждения. 8 сентября родители учеников засняли кадры, на которых толпа из десятков учеников пыталась зайти в здание через две узкие двери.



По словам волгоградцев, толкотня у входа возникла из-за неправильной логистики потоков учеников.

- В школе несколько входов, но почему-то всех заставляют идти через центральный. Учитывая, что образовательное учреждение перегружено и здесь вместо 1 тыс. учеников в две смены учатся без малого 2 тыс. ребят, можно было бы разделить потоки и часть детей, хотя бы первоклассников, выпускать через запасные выходы, - рассказала журналистам мать одной из учениц.

Кроме того, по словам женщины, не меньшие проблемы доставляют и турникеты.

- Понятно, что турникеты установлены для безопасности детей. Но какой смысл их устанавливать в два ряда? Одни стоят на КПП, вторые у центрального входа в здание школы. Естественно, когда приходит вторая смена, а первая заканчивает учёбу, дети не могут быстро покинуть здание. Тогда и возникают такие проблемы, - продолжила волгоградка.

В администрации Волгограда на запрос ИА «Высота 102» подтвердили, что описанная ситуация действительно имела место быть, но спровоцировали её сами же родители.

- В соответствии с требованиями безопасности доступ в школу обеспечен через проходную. Перед началом занятий все турникеты переводят на режим работы «на вход», поэтому дети максимально быстро минуют проходную. При этом учащихся начальных классов сразу после входа на территорию школы встречают учителя, которые затем разводят каждую группу школьников по классам. В связи с этим у родителей нет необходимости входить в школу вместе с детьми. Однако многие родители, прежде всего учащихся начальных классов, непременно стремятся пройти в школу, чтоб довести своего ребенка до дверей класса. В этом случае сотрудник охраны обязан записать данные посетителя, цель визита и т.д., а через несколько минут повторить процедуру, зафиксировав выход каждого взрослого посетителя из школы. В связи с выходом значительного количества взрослых через проходную два встречных потока (входящих детей и выходящих родителей) приводит к замедлению движения и заторам, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

При этом городские власти не отрицают, что стремительно развивающемуся микрорайону нужны новые образовательные мощности.

- Решение о строительстве еще одной современной школы на территории Родниковой долины уже принято, определена подрядная организация. Сейчас завершается этап проектирования, после чего начнутся активные строительные работы, - подчёркивается в ответе муниципалитета.

В текущей же ситуации чиновники видят выход в повышении дисциплинированности родителей, а также в переходе школы №55 на шестидневное расписание.

- В школе № 55 в микрорайоне Родниковая долина образовательный процесс организован в две смены. Дети учатся по пятидневному расписанию (суббота и воскресенье – нет учебных занятий) – на этом настаивали сами родители, администрация школы в этом вопросе пошла им навстречу, - отметили власти.

Напомним, схожая ситуация произошла в образовательном учреждении в сентябре 2024 года. Тогда давка случилась на КПП. Из-за большого потока один из учеников потерял равновесие, а идущие за ним школьники начали на него падать. Тогда администрация школы объяснила всё банальной десяткой шалостью.

Фото и видео: Родниковая Долина / vk.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.09.2025 17:11
Общество 11.09.2025 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 17:09
Общество 11.09.2025 17:09
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 16:43
Общество 11.09.2025 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 15:54
Общество 11.09.2025 15:54
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 15:26
Общество 11.09.2025 15:26
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 13:56
Общество 11.09.2025 13:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 13:31
Общество 11.09.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 12:05
Общество 11.09.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 11:35
Общество 11.09.2025 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 10:40
Общество 11.09.2025 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 10:02
Общество 11.09.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 09:50
Общество 11.09.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 08:40
Общество 11.09.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 08:07
Общество 11.09.2025 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
11.09.2025 06:57
Общество 11.09.2025 06:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:11
В полиции и прокуратуре организовали проверки после драки в школе №64Смотреть фотографии
17:09
Волгоградец лишился Toyota Land Cruiser из-за долга по кредитамСмотреть фотографии
16:43
Дроны, Росгвардия и наряды полиции: силовики прошерстили поля под Волгоградом в поисках мигрантовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
В Кремле пояснили резкий рост курса валютСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде на капремонте школы искусств «умыкнули» 330 тысячСмотреть фотографии
15:54
У коров в Волгоградской области нашли смертельный вирусСмотреть фотографии
15:26
«Будет всего три пощёчины»: в Волгограде сняли на видео издевательства над ученицей школы №64Смотреть фотографииCмотреть видео
15:07
Международная промышленная конференция «Трубы-2025» впервые открылась в ВолжскомСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде детский футбольный матч закончился дракой взрослыхСмотреть фотографии
14:18
«Показания свидетелей и результаты экспертиз»: присяжные знакомятся с делом обвиняемого в убийстве ПакаСмотреть фотографии
13:56
Грозы и резкое похолодание идут на волгоградский регионСмотреть фотографии
13:44
Бастрыкин заинтересовался дорогой к хутору Зимовейский под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде возложением цветов отметили 148-летие со дня рождения ДзержинскогоСмотреть фотографии
13:04
«Родители не разошлись с детьми»: власти Волгограда прокомментировали затор у проходной школы №55Смотреть фотографииCмотреть видео
13:00
Билайн за неделю прервал почти 10 тысяч звонков от мошенников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
«Меня уже на полиграф возили»: под Волгоградом пятые сутки ищут пропавшую молодую женщинуСмотреть фотографии
12:05
Волгоградцы стали менее тревожнымиСмотреть фотографии
11:51
Изрезал 67 раз ножом: в Волгограде альфонса-убийцу приговорили к 17 годам колонииСмотреть фотографии
11:35
В Волгоградской области капремонт досрочно охватит 117 домовСмотреть фотографии
10:40
В Камышине на 3 дня отключат горячую водуСмотреть фотографии
10:02
Суд в Волгограде обязал УК истребить крыс у жилого домаСмотреть фотографии
09:50
Уроженец Камышина возглавил следственный отдел в СаратовеСмотреть фотографии
09:26
В Волгограде попал на видео момент столкновения «Лады» с КАМАЗомСмотреть фотографииCмотреть видео
08:40
В Краснооктябрьском районе Волгограда вырубят 71 деревоСмотреть фотографии
08:07
Вызывает 7 видов рака: врач рассказала о последствиях употребления алкоголяСмотреть фотографии
07:29
В Волгограде цены на огурцы упали до 116 рублейСмотреть фотографии
06:57
В Волгоградской области простятся с участником СВО Виталием ВершининымСмотреть фотографии
06:34
Володин: участники СВО должны преподавать детям в школахСмотреть фотографии
06:12
В Росстате назвали новые цены на автотопливо в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:49
«Надо сыграться»: гандболистки «Динамо-Синары» на выезде уступили «Черноморочке» Смотреть фотографии
 