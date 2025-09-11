



В Советском районе Волгограда в школе №55 новый учёный год опять начался со скандала связанного с пропускным режимом образовательного учреждения. 8 сентября родители учеников засняли кадры, на которых толпа из десятков учеников пыталась зайти в здание через две узкие двери.





По словам волгоградцев, толкотня у входа возникла из-за неправильной логистики потоков учеников.

- В школе несколько входов, но почему-то всех заставляют идти через центральный. Учитывая, что образовательное учреждение перегружено и здесь вместо 1 тыс. учеников в две смены учатся без малого 2 тыс. ребят, можно было бы разделить потоки и часть детей, хотя бы первоклассников, выпускать через запасные выходы, - рассказала журналистам мать одной из учениц.

Кроме того, по словам женщины, не меньшие проблемы доставляют и турникеты.

- Понятно, что турникеты установлены для безопасности детей. Но какой смысл их устанавливать в два ряда? Одни стоят на КПП, вторые у центрального входа в здание школы. Естественно, когда приходит вторая смена, а первая заканчивает учёбу, дети не могут быстро покинуть здание. Тогда и возникают такие проблемы, - продолжила волгоградка.

В администрации Волгограда на запрос ИА «Высота 102» подтвердили, что описанная ситуация действительно имела место быть, но спровоцировали её сами же родители.

- В соответствии с требованиями безопасности доступ в школу обеспечен через проходную. Перед началом занятий все турникеты переводят на режим работы «на вход», поэтому дети максимально быстро минуют проходную. При этом учащихся начальных классов сразу после входа на территорию школы встречают учителя, которые затем разводят каждую группу школьников по классам. В связи с этим у родителей нет необходимости входить в школу вместе с детьми. Однако многие родители, прежде всего учащихся начальных классов, непременно стремятся пройти в школу, чтоб довести своего ребенка до дверей класса. В этом случае сотрудник охраны обязан записать данные посетителя, цель визита и т.д., а через несколько минут повторить процедуру, зафиксировав выход каждого взрослого посетителя из школы. В связи с выходом значительного количества взрослых через проходную два встречных потока (входящих детей и выходящих родителей) приводит к замедлению движения и заторам, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

При этом городские власти не отрицают, что стремительно развивающемуся микрорайону нужны новые образовательные мощности.

- Решение о строительстве еще одной современной школы на территории Родниковой долины уже принято, определена подрядная организация. Сейчас завершается этап проектирования, после чего начнутся активные строительные работы, - подчёркивается в ответе муниципалитета.

В текущей же ситуации чиновники видят выход в повышении дисциплинированности родителей, а также в переходе школы №55 на шестидневное расписание.

- В школе № 55 в микрорайоне Родниковая долина образовательный процесс организован в две смены. Дети учатся по пятидневному расписанию (суббота и воскресенье – нет учебных занятий) – на этом настаивали сами родители, администрация школы в этом вопросе пошла им навстречу, - отметили власти.

Напомним, схожая ситуация произошла в образовательном учреждении в сентябре 2024 года. Тогда давка случилась на КПП. Из-за большого потока один из учеников потерял равновесие, а идущие за ним школьники начали на него падать. Тогда администрация школы объяснила всё банальной десяткой шалостью.

Фото и видео: Родниковая Долина / vk.ru