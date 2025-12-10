Экономика

Десятимиллионную тонну жидкой каустической соды выпустили в Волгограде

В преддверии нового года коллектив одного из крупнейших промышленных предприятий Волгоградской области отмечает производство 10 миллионов тонн основного химического продукта.
Первая партия жидкого каустика была получена 10 октября 1968 года. Бо́льшая часть каустической соды, выпускаемой на промплощадке сегодня, используется в производстве других химических веществ, включая уникальное, единственное в России и Европе производство гранулированной каустической соды, а также собственных запатентованных научных разработок предприятия – синтетических оксида и гидроксида магния.
Завершённая в 2014 году большая модернизация, а также постоянные улучшения и совершенствование технологии позволили на сегодняшний день сделать выпуск жидкой каустической соды и её сопутствующих продуктов – хлора и соляной кислоты – современным, энергоэффективным производством, улучшить экологические показатели, а также повысить качество.
– Хочется поздравить с этой важной вехой в истории предприятия наших людей, всех, кто задействован в производственной цепочке от добычи поваренной соли, из которой производят каустическую соду, до водителей, которые доставляют готовую продукцию потребителям. Востребованность и качество нашей продукции прошло испытание временем, и сегодня цехи, выпускающие каустическую соду, всё чаще принимают в свои ряды молодежь, выпускников колледжа им В.И. Вернадского, обучающего электрохимии – редкой и востребованной области знаний, которая на нашем предприятии является основной, – прокомментировал Виталий Ригерт, директор по производству АО «КАУСТИК» – основной производственной площадкой группы компаний «НИКОХИМ».
Каустическая сода волгоградского предприятия широко применяется в различных отраслях промышленности: в металлургии, нефте- и газодобыче, горнодобывающей промышленности, в производстве бумаги и полимеров, нефтехимии. Всего волгоградское предприятие выпускает порядка 30 основных химических продуктов, которые поставляются в 75 регионов Российской Федерации и в 22 страны мира.  

