Десятимиллионную тонну жидкой каустической соды выпустили в Волгограде

Экономика 10.12.2025 11:59
0
10.12.2025 11:59
В преддверии нового года коллектив одного из крупнейших промышленных предприятий Волгоградской области отмечает производство 10 миллионов тонн основного химического продукта.
Первая партия жидкого каустика была получена 10 октября 1968 года. Бо́льшая часть каустической соды, выпускаемой на промплощадке сегодня, используется в производстве других химических веществ, включая уникальное, единственное в России и Европе производство гранулированной каустической соды, а также собственных запатентованных научных разработок предприятия – синтетических оксида и гидроксида магния.
Завершённая в 2014 году большая модернизация, а также постоянные улучшения и совершенствование технологии позволили на сегодняшний день сделать выпуск жидкой каустической соды и её сопутствующих продуктов – хлора и соляной кислоты – современным, энергоэффективным производством, улучшить экологические показатели, а также повысить качество.
– Хочется поздравить с этой важной вехой в истории предприятия наших людей, всех, кто задействован в производственной цепочке от добычи поваренной соли, из которой производят каустическую соду, до водителей, которые доставляют готовую продукцию потребителям. Востребованность и качество нашей продукции прошло испытание временем, и сегодня цехи, выпускающие каустическую соду, всё чаще принимают в свои ряды молодежь, выпускников колледжа им В.И. Вернадского, обучающего электрохимии – редкой и востребованной области знаний, которая на нашем предприятии является основной, – прокомментировал Виталий Ригерт, директор по производству АО «КАУСТИК» – основной производственной площадкой группы компаний «НИКОХИМ».
Каустическая сода волгоградского предприятия широко применяется в различных отраслях промышленности: в металлургии, нефте- и газодобыче, горнодобывающей промышленности, в производстве бумаги и полимеров, нефтехимии. Всего волгоградское предприятие выпускает порядка 30 основных химических продуктов, которые поставляются в 75 регионов Российской Федерации и в 22 страны мира.
Десятимиллионную тонну жидкой каустической соды выпустили в Волгограде10.12.2025 11:59
Экономика 10.12.2025 11:59
Токарей и пекарей днем с огнем ищут волгоградские работодатели10.12.2025 08:45
Экономика 10.12.2025 08:45
Опытный, но скромный: в России составили портрет типичного инвестора09.12.2025 14:12
Экономика 09.12.2025 14:12
В 2026 году ключевая ставка может опуститься в России до 13%08.12.2025 15:34
Экономика 08.12.2025 15:34
Сады Придонья: наша стратегия – бескомпромиссное качество08.12.2025 14:14 Реклама
Экономика 08.12.2025 14:14 Реклама
Банк вакансий тает в Волгоградской области07.12.2025 09:21
Экономика 07.12.2025 09:21
В Волгоградской области в развитие заводов вложено 125 млн рублей06.12.2025 10:17
Экономика 06.12.2025 10:17
Волгоградцы сдали в банки 987 кг мелочи05.12.2025 20:55
Экономика 05.12.2025 20:55
Эксперты зафиксировали «возрождение» интереса россиян к ипотеке05.12.2025 13:59
Экономика 05.12.2025 13:59
ПСБ открыл новый офис в Советском районе Волгограда05.12.2025 13:42 Реклама
Экономика 05.12.2025 13:42 Реклама
АвтоУСН с 1 января 2026 года введут в Волгоградской области05.12.2025 11:07
Экономика 05.12.2025 11:07
Волгоградцы оплатили услуги на 200 миллиардов05.12.2025 10:48
Экономика 05.12.2025 10:48
Почти миллиард на модернизацию ЖКХ получила Волгоградская область05.12.2025 10:15
Экономика 05.12.2025 10:15
Самые денежные сферы с зарплатами выше 100 тысяч назвали волгоградцам05.12.2025 08:12
Экономика 05.12.2025 08:12
До Москвы далеко: средняя зарплата волгоградцев за месяц выросла на 897 рублей04.12.2025 18:07
Экономика 04.12.2025 18:07