В 2026 году ключевая ставка может опуститься в России до 13%

Экономика 08.12.2025 15:34
До конца 2025 года аналитики не прогнозируют значительного смягчения ключевой ставки. Однако, полагают специалисты, в 2026 году возможны сюрпризы – вплоть до снижения ставки до 13%. Смелыми прогнозами поделился со СМИ первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

– 2026 год начнется либо со ставкой 16,5%, либо 16, если на последнем в 2025 году заседании регулятор сделает россиянам новогодний сюрприз. Дальше будем двигаться к 13% на конец 2026 года, - цитирует заявление эксперта агентство «Прайм». 

Он также перечислил и условия, от которых зависит снижение ключевой ставки. В первую очередь, это влияние повышения НДС на показатели инфляции и инфляционные ожидания. Во-вторых, – возможная отмена операций зеркалирования ЦБ, которые поддерживают рубль на крепком уровне.

– Это проинфляционные краткосрочные факторы, исходя из которых в первом полугодии ЦБ, вероятно, будет действовать осторожно, – подчеркнул Пьянов.

Во втором полугодии значительное воздействие окажут метрики стабильной инфляции и инфляции в нерегулируемых областях. Если они будут устойчиво снижаться, движение к уровням 13% или даже ниже пойдет быстрее.

Согласно предварительным прогнозам, ставки по кредитам будут снижаться параллельно ключевой ставке. А вот депозитные – опережающими темпами.  

