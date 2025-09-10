«Пятёрочка» запускает акцию с главным призом – квартирой у моря

Общество 10.09.2025 14:46 Реклама
10.09.2025 14:46 Реклама
Торговая сеть «Пятёрочка» объявляет о запуске акции «Выиграйте квартиру у моря». Главный приз – квартира в Новороссийске, которая станет для победителя воплощением мечты о собственном жилье на побережье.
Акция пройдет с 9 сентября по 27 октября 2025 года в магазинах сети в 20 регионах России. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине «Пятёрочка» или через сервис «Пятёрочка Доставка». После этого нужно зарегистрировать чек на сайте акции.
Победитель получит однокомнатную квартиру площадью 43 м² с ремонтом в жилом комплексе «Аврора 2» в Новороссийске. Помимо главного приза, каждую неделю среди участников будут разыгрываться сертификаты на доставку в мобильном приложении «Пятёрочка», а также на покупку техники и гаджетов. Увеличить шансы на выигрыш можно, приобретая товары партнёров акции.
Акция «Выиграйте квартиру у моря» пройдёт до 27 октября во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.
Подробные правила акции, информация об организаторе, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на официальном сайте more.5ka.ru.
Фото:ООО «Агроторг»
Реклама. ООО «Агроторг», ИНН 7825706086, erid: 2SDnjcJtcn2
