«Пятёрочка» запускает акцию с главным призом – квартирой у моря





Торговая сеть «Пятёрочка» объявляет о запуске акции «Выиграйте квартиру у моря». Главный приз – квартира в Новороссийске, которая станет для победителя воплощением мечты о собственном жилье на побережье.

сайте акции. Акция пройдет с 9 сентября по 27 октября 2025 года в магазинах сети в 20 регионах России. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо совершить покупку на сумму от 600 рублей в любом магазине «Пятёрочка» или через сервис «Пятёрочка Доставка». После этого нужно зарегистрировать чек наакции.





Победитель получит однокомнатную квартиру площадью 43 м² с ремонтом в жилом комплексе «Аврора 2» в Новороссийске. Помимо главного приза, каждую неделю среди участников будут разыгрываться сертификаты на доставку в мобильном приложении «Пятёрочка», а также на покупку техники и гаджетов. Увеличить шансы на выигрыш можно, приобретая товары партнёров акции.

Акция «Выиграйте квартиру у моря» пройдёт до 27 октября во всех магазинах «Пятёрочка» в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также Республиках Адыгея, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания.

Подробные правила акции, информация об организаторе, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на официальном сайте

