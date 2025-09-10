Молодежный фестиваль «#ТриЧетыре» в Волгограде глазами заводчан





В Волгограде отгремел четвёртый молодёжный фестиваль #ТриЧетыре. В этом году он был приурочен к празднованию Дня города и собрал 120 команд со всего региона. В дни фестиваля набережная и другие городские локации превратились в огромную праздничную площадку: флаги, музыка, спортивные батлы, танцы, киберфутбол, арт-пространства и десятки конкурсов.

Соревновательная программа включала более 10 направлений: «VГолос», «Танцуй, пока молодой», «Удачный кадр», «Молодежный IQ-марафон», «ГТО», «Киберспорт», «Мода на Волге», «34 Мой бизнес», «Арт-галерея» и другие. Среди участников – команды крупнейших волгоградских предприятий, в том числе алюминиевого завода компании РУСАЛ, которая приняла участие сразу в нескольких номинациях.

– Задания были непростые, но интересные. Больше всего меня впечатлила беседа с бизнесменами, которые рискнули и начали свой путь в предпринимательстве. Встретил старых друзей и завел новые знакомства. Это полезный опыт и расширение кругозора, – поделился участник площадки «34 Мой бизнес», электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ВгАЗа Владислав Цуприян.

Свою спортивную закалку молодые заводчане смогли продемонстрировать на соревнованиях «ГТО».

– Бег, подтягивания, отжимания, прыжки – шесть испытаний, которые проверили силу, выносливость и характер. Мне понравилось, что результаты оценивали профессиональные судьи – это помогает понять свои сильные и слабые стороны. Атмосфера была заряженной, а сам фестиваль с каждым годом становится масштабнее. Я рада быть его частью! – рассказала лаборант химического анализа Анастасия Степаненко.

Еще один сотрудник Волгоградского алюминиевого завода – слесарь-ремонтник Артемий Моисеев принял участие в соревнованиях на площадке «Молодежный IQ-марафон». Его впечатления ярко отражают атмосферу всего фестиваля:

– Первый этап был обо всем – история, факты, интересные события. Второй – о Великой Отечественной войне, третий – о здоровом питании. Было сложно, но очень интересно! Я первый раз участвовал в фестивале – это незабываемо.

Для молодых заводчан участие в фестивале #ТриЧетыре стало не только испытанием сил и знаний, но и настоящим праздником. Ребята отметили, что такие события помогают укреплять командный дух, заводить новые знакомства и вдохновляют на новые достижения.



