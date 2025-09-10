Общество

В Волгоградской области Сергей Радионов назначен начальником ГСУ ГУ МВД по региону

В Волгоградской области утверждены кадровые перестановки в региональном главке МВД России. Приказом Владимира Путина заместителем начальника ГУ МВД России по Волгоградской области, а также руководителем главного следственного управления назначен полковник Сергей Радионов.

Ранее офицер занимал пост первого заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Сергей Радионов имеет стаж работы в органах внутренних дел более 24 лет. Начинал службу в должности следователя отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ.

Напомним, Сергей Радионов с июня 2025 был назначен начальником ГСУ ГУ МВД по региону в статусе врио. Соответствующий приказ был подписан министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

