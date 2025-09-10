Под Волгоградом фура протаранила микроавтобус на московской трассе





10 сентября в Новоаннинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса. Автомобили столкнулись ночью на участке федеральной трассы вблизи поворота к хутору Звёздка.

- В 04:00 на 690 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение грузового автомобиля Hino и микроавтобуса Iveco, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.





Судя по опубликованным с места события кадрам, оба автомобиля получили серьёзные повреждения. У фуры оказалось снесено грузовое отделение, а у микроавтобуса вырвало дверь и сплющило правую сторону. На место оперативно прибыли экстренные службы.

Отметим, по информации правоохранителей, сразу пять пассажиров микроавтобуса пострадали. Они были доставлены на скорых в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области