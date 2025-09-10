Общество

А потом закроют? Волгоградцы записали видеообращение к Бастрыкину из-за оптимизации гимназии №12

Общество 10.09.2025 15:08
0
10.09.2025 15:08


В Краснооктябрьском районе Волгограда родители бьют тревогу из-за планов оптимизировать гимназию № 12. По их информации, корпус образовательного учреждения, расположенный на территории посёлка Нижние Баррикады по адресу: ул. Прибалтийская, д. 1а, директор хочет сдать в аренду. Возможные изменения вынудили волгограцев записать видеообращение к председателю СК России Александру Бастрыкину.



- Уважаемый Александр Иванович, мы, жители посёлка Нижние Баррикады, известного также как Остров Людникова, вынуждены обратиться к вам за помощью. У нас на территории посёлка находится школа. Несколько лет назад она стала вторым корпусом гимназии №12. Все последние годы директор образовательного учреждения пытается закрыть его. Нам, родителям, приходится ежегодно отвоёвывать открытие первых и даже пятых классов. В этом же году мы узнали о планах директора сдать в аренду третий и четвёртый этажи сооружения, - сообщила представительница родительского сообщества.

По словам матери одного из учеников, недавно руководитель образовательного учреждения лично заявила им о соответствующих планах. В ближайшее время в корпус гимназии должен переехать Волгоградский технический колледж.

- Мы, родители, категорически против таких изменений. Здание школы не предусмотрено для организации одновременной работы двух образовательных учреждений. Здесь один вход. Общая система коридоров и туалетов. В результате наши дети вынуждены будут контактировать со взрослыми студентами. Естественно, это всё выльется в притеснения и конфликты, - продолжила женщина.

Родители обращают внимание, что рядом с корпусом гимназии находится пустующее здание, где ранее и располагался технический колледж. Волгоградцы уверены, что было бы куда логичнее вернуть его туда, а не занимать школьные площади.

Также в видеообращении местные жители высказали опасение, что частичный переезд в здании школы колледжа — это лишь первый этап. Родители опасаются, что постепенно корпус гимназии полностью будет вытеснен отсюда в основное здание на ул. Маршала Еременко.

- Наш посёлок нельзя лишать школы. Здесь учатся ребята из многодетных семей, ребята из семей, где отцы ушли на СВО, работники одного из крупнейших в регионе промпредприятий. У многих рабочий день начинается с 6:00 утра. Мы не можем возить наших детей в образовательные учреждения, находящиеся на удалении от посёлка. У нас нет на это времени, да и ситуация с общественным транспортом этому не способствует.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в областной комитет образования с просьбой прокомментировать озабоченности родителей, однако региональные власти сообщили, что организацию работы школ и гимназий отвечает непосредственно муниципалитет.

Власти же Волгограда, в свою очередь, уточнили, что корпус гимназии №12 в посёлке Нижние Баррикады переживает не самые лучшие времена.

- Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда располагается в двух зданиях: в здании по ул. Маршала Еременко, 116 а размещены 38 классов, в них 971 учащийся; в здании по ул. Прибалтийской, 1а (4-этажное здание на 390 мест в одну смену) функционируют 11 классов (1-11), всего 98 учащихся. Наполняемость классов во втором здании от 5 до 11 человек в связи с уменьшением численности детского населения в данном микрорайоне "Нижние Баррикады". Образовательный процесс в здании по ул. Прибалтийской, д.1а организован в односменном режиме. Преподавание ведут 10 педагогов, которые также осуществляют классное руководство и внеурочную деятельность с учащимися, - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

При этом данные родителей о планах по сдаче части помещений гимназии в аренду, или тем более по ликвидации местного корпуса опровергли.

- По информации администрации МОУ Гимназии № 12, с родителями и педагогами вопросы сдачи помещений в аренду иным образовательным организациям не обсуждались. В департаменте по образованию администрации Волгограда вопросы закрытия гимназии, передачи здания в аренду не рассматривались. Добавим, что любые решения по вопросам оптимизации сети образовательных организаций, направленные на создание оптимальных условий для получения качественного образования, принимаются в установленном действующим законодательством порядке с участием образовательной организации и ее учредителей, - подчеркнули городские власти.

Отметим, судя по всему, теперь разбираться с проблемами образовательного учреждения предстоит правоохранительным органам. СУ СК России по Волгоградской области организовал по фактам, озвученным родителями в видеообращении, процессуальную проверку.

Фото и видео: За Наш Волгоград Сталинград / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
10.09.2025 15:52
Общество 10.09.2025 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2025 14:46 Реклама
Общество 10.09.2025 14:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.09.2025 14:15
Общество 10.09.2025 14:15
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2025 13:18
Общество 10.09.2025 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2025 12:20
Общество 10.09.2025 12:20
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.09.2025 11:36
Общество 10.09.2025 11:36
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2025 09:54
Общество 10.09.2025 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2025 09:44 Реклама
Общество 10.09.2025 09:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
10.09.2025 09:02
Общество 10.09.2025 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2025 08:08
Общество 10.09.2025 08:08
Комментарии

0
Далее
Общество
10.09.2025 07:33
Общество 10.09.2025 07:33
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2025 20:20
Общество 09.09.2025 20:20
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2025 20:00
Общество 09.09.2025 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2025 19:18
Общество 09.09.2025 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.09.2025 18:42
Общество 09.09.2025 18:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:08
Суд запретил волгоградцу вспахивать берег АхтубыСмотреть фотографии
15:52
Колесо обозрения из ЦПКиО переедет на юг ВолгоградаСмотреть фотографии
15:41
Под Волгоградом замглавврача ЦРБ обвиняют в 48 эпизодах взятки и подлогаСмотреть фотографии
15:08
А потом закроют? Волгоградцы записали видеообращение к Бастрыкину из-за оптимизации гимназии №12Смотреть фотографииCмотреть видео
14:46
«Пятёрочка» запускает акцию с главным призом – квартирой у моряСмотреть фотографии
14:15
Волгоградских выпускников приглашают пополнить кадровый резерв ФСБСмотреть фотографии
13:23
Под Волгоградом фура протаранила микроавтобус на московской трассеСмотреть фотографии
13:18
Волгоградская область передала партию мотоциклов и БПЛА на СВОСмотреть фотографии
12:50
В Волгограде озвучили подробности о поиске прыгнувшего с моста мужчиныСмотреть фотографии
12:20
Молодежный фестиваль «#ТриЧетыре» в Волгограде глазами заводчанСмотреть фотографии
11:49
V102: Опубликовано видео из суда по делу волгоградца Александра ПакаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:36
В Волгоградской области Сергей Радионов назначен начальником ГСУ ГУ МВД по регионуСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде с водителя BMW взыскали 3 миллиона за смертельное ДТПСмотреть фотографии
10:39
Под Волгоградом байкер скончался после ДТП с грузовикомСмотреть фотографии
10:31
Обвиняемого в убийстве многодетной волгоградки Пака привезли в суд присяжныхСмотреть фотографии
09:54
«Никто не понимает, что это было»: учёных всего мира озадачила необъяснимая магнитная буряСмотреть фотографии
09:46
Волгоградца осудили на 17 лет «строгача» за развращение детей в СетиСмотреть фотографии
09:44
Человеческий фактор: «Волгоградэнергосбыт» через цифровые сервисы бережет время абонентовСмотреть фотографии
09:02
39 кг странной семги нашли у волгоградского производителяСмотреть фотографии
08:08
Обещанное волгоградцам похолодание пришло 10 сентябряСмотреть фотографии
07:58
Волгоградская гандболистка Алина Загороднева впервые вызвана в сборную РоссииСмотреть фотографии
07:33
Две бесплатные электрички назначили в Волгограде на 14 сентябряСмотреть фотографии
06:59
ЦИАН: волгоградцы теряют интерес к соткамСмотреть фотографии
06:27
В Бюро регистрации несчастных случаев помогли найти 102 волгоградцаСмотреть фотографии
06:05
«Ротор» возглавил топ самых посещаемых матчей 9-ого тураСмотреть фотографии
21:12
Волгоградцу выставили счёт на полмиллиона за кучу отходов у Третьей ПродольнойСмотреть фотографии
20:20
В Волжском спасли двух пациентов благодаря почкам их братьевСмотреть фотографии
20:00
«Так и живём»: в Волгограде подвал разрушающегося общежития превратился в адское болотоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:57
Серийного вора и угонщика велосипедов осудили в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:18
«Лечили от ОРВИ»: врачи извлекли 134 магнита из ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
 