- Уважаемый Александр Иванович, мы, жители посёлка Нижние Баррикады, известного также как Остров Людникова, вынуждены обратиться к вам за помощью. У нас на территории посёлка находится школа. Несколько лет назад она стала вторым корпусом гимназии №12. Все последние годы директор образовательного учреждения пытается закрыть его. Нам, родителям, приходится ежегодно отвоёвывать открытие первых и даже пятых классов. В этом же году мы узнали о планах директора сдать в аренду третий и четвёртый этажи сооружения, - сообщила представительница родительского сообщества.

По словам матери одного из учеников, недавно руководитель образовательного учреждения лично заявила им о соответствующих планах. В ближайшее время в корпус гимназии должен переехать Волгоградский технический колледж.

- Мы, родители, категорически против таких изменений. Здание школы не предусмотрено для организации одновременной работы двух образовательных учреждений. Здесь один вход. Общая система коридоров и туалетов. В результате наши дети вынуждены будут контактировать со взрослыми студентами. Естественно, это всё выльется в притеснения и конфликты, - продолжила женщина.

Родители обращают внимание, что рядом с корпусом гимназии находится пустующее здание, где ранее и располагался технический колледж. Волгоградцы уверены, что было бы куда логичнее вернуть его туда, а не занимать школьные площади.

Также в видеообращении местные жители высказали опасение, что частичный переезд в здании школы колледжа — это лишь первый этап. Родители опасаются, что постепенно корпус гимназии полностью будет вытеснен отсюда в основное здание на ул. Маршала Еременко.

- Наш посёлок нельзя лишать школы. Здесь учатся ребята из многодетных семей, ребята из семей, где отцы ушли на СВО, работники одного из крупнейших в регионе промпредприятий. У многих рабочий день начинается с 6:00 утра. Мы не можем возить наших детей в образовательные учреждения, находящиеся на удалении от посёлка. У нас нет на это времени, да и ситуация с общественным транспортом этому не способствует.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в областной комитет образования с просьбой прокомментировать озабоченности родителей, однако региональные власти сообщили, что организацию работы школ и гимназий отвечает непосредственно муниципалитет.

Власти же Волгограда, в свою очередь, уточнили, что корпус гимназии №12 в посёлке Нижние Баррикады переживает не самые лучшие времена.

- Гимназия № 12 Краснооктябрьского района Волгограда располагается в двух зданиях: в здании по ул. Маршала Еременко, 116 а размещены 38 классов, в них 971 учащийся; в здании по ул. Прибалтийской, 1а (4-этажное здание на 390 мест в одну смену) функционируют 11 классов (1-11), всего 98 учащихся. Наполняемость классов во втором здании от 5 до 11 человек в связи с уменьшением численности детского населения в данном микрорайоне "Нижние Баррикады". Образовательный процесс в здании по ул. Прибалтийской, д.1а организован в односменном режиме. Преподавание ведут 10 педагогов, которые также осуществляют классное руководство и внеурочную деятельность с учащимися, - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгограда.

При этом данные родителей о планах по сдаче части помещений гимназии в аренду, или тем более по ликвидации местного корпуса опровергли.

- По информации администрации МОУ Гимназии № 12, с родителями и педагогами вопросы сдачи помещений в аренду иным образовательным организациям не обсуждались. В департаменте по образованию администрации Волгограда вопросы закрытия гимназии, передачи здания в аренду не рассматривались. Добавим, что любые решения по вопросам оптимизации сети образовательных организаций, направленные на создание оптимальных условий для получения качественного образования, принимаются в установленном действующим законодательством порядке с участием образовательной организации и ее учредителей, - подчеркнули городские власти.

Отметим, судя по всему, теперь разбираться с проблемами образовательного учреждения предстоит правоохранительным органам. СУ СК России по Волгоградской области организовал по фактам, озвученным родителями в видеообращении, процессуальную проверку.

Фото и видео: За Наш Волгоград Сталинград / t.me