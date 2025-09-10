Происшествия

В Волгограде озвучили подробности о поиске прыгнувшего с моста мужчины

Происшествия 10.09.2025 12:50
10.09.2025 12:50


Сотрудники ГКУ Служба спасения подтвердили, что нашли тело мужчины, который накануне прыгнул с моста через Волгу в Волгограде, передает V102.RU.

- По результатам проведенных поисковых работ в районе 15-го причала Волгоградского речного порта тело мужчины, предположительно спрыгнувшего с моста, было обнаружено. Сложность операции заключалась в том, что оно находилось в толще воды на судовом ходу, - сообщили в ГКУ Служба спасения.

Экстренный сигнал о происшествии поступил на пульт оперативного дежурного накануне в 13:10. После того, как тело доставили на берег, его передали сотрудникам полиции для установления личности погибшего и обстоятельств случившегося.

Напомним, что накануне о прыжке и гибели мужчины редакции V102.RU сообщили очевидцы. С их слов, погибшему около 60 лет.

Фото: ГКУ Служба спасения / vk.com

