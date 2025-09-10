Общество

В Волгограде осудят инженера МУП «Метроэлектротранс» за махинации при закупке троллейбусов

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главного инженера ООО МУП «Метроэлектротранс» Антона Шитова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при обновлении троллейбусного парка. 

По версии следствия, инженер в рамках госконтракта на поставку 56 троллейбусов с функцией автономного хода подписал акты о приемке транспортных средств с мощностью электродвигателей 150 кВт. Однако согласно техническому заданию мощность электродвигателей должна была составлять 170-180 кВт. В то же время обвиняемый оформил задним числом дополнительное соглашение к контракту якобы об изменении существенных условий, заменив параметры мощности закупаемых троллейбусов на «не превышает 195 кВт».

Разница в стоимости между оплаченными и фактически поставленными троллейбусами составила порядка 8,5 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

