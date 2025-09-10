Волгоградских выпускников приглашают пополнить кадровый резерв ФСБ





Управление ФСБ России по Волгоградской области объявило о наборе желающих связать свою жизнь со службой. Выпускники школ и ссузов могут бесплатно получить высшее юридическое образование в профильном вузе ФСБ в Санкт-Петербурге.

- В качестве кандидатов для поступления в институт рассматриваются лица мужского и женского пола с образованием не ниже среднего общего (учащиеся 11 классов средних школ, выпускники колледжей и кадетских школ Волгограда и области), постоянно зарегистрированных в регионе, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

К выпускникам переделяются и дополнительные критерии. Так, претендентам должно быть от 16 до 22 лет, в случае если они ещё не проходили срочную службу, а также до 24 лет, если они уже отслужили. Должны будущие чекисты и отвечать требованиям к физическому и психологическому здоровью, иметь необходимую физическую подготовку.

Кроме того, зачисление в институт производится на основании результатов ЕГЭ по русскому языку, истории и обществознанию. Для выпускников сузов, не сдававших ЕГЭ, питерский вуз имеет право организовать собственные вступительные экзамены.

Отметим, желающие связать свою жизнь со служением родине могут обратиться в региональное управление ФСБ по телефону: 8 (8442) 30-32-71. Заявки от абитуриентов, желающих поступить в профильный институт в 2026 году, принимаются до 1 декабря 2025 года.