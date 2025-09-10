Общество

Колесо обозрения из ЦПКиО переедет на юг Волгограда

Общество 10.09.2025 15:52
10.09.2025 15:52


Из Центрального парка культуры и отдыха 55-метровое колесо обозрения перевезут в Красноармейский район Волгограда. Как рассказали в пресс-службе парка, сооружение будет установлено на территории бульвара Энгельса. 

Уже этой осенью на новой территории начнется подготовка к переезду колеса из Центрального района города. 

— Решение о перемещении колеса обозрения из ЦПКиО на юг Волгограда принято в связи со строительством в парке нового колеса обозрения высотой 120 метров. Выбранная площадка в створе бульвара Энгельса Красноармейского района в настоящее время пустует, однако именно с этой точки волгоградцам на высоте 55 метров откроются живописные виды на Сарептский затон и одноименный полуостров, — пояснили в парке. 

Тем временем в ЦПКиО стартовали работы по подготовке к монтажу нового 120-метрового вантового колеса обозрения. Аттракцион станет одним из самых больших по диаметру и высоте в России, уступая лишь 140-метровому «Солнцу Москвы» на ВДНХ в Москве.

Благодаря вантовой конструкции снизится общий вес сооружения, что позволит эксплуатировать объект при любых погодных условиях. 55-метровое колесо обозрения еще будет функционировать в ЦПКиО в течение осени. 

