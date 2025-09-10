Волгоградская область передала партию мотоциклов и БПЛА на СВО

Сегодня, 10 сентября, в зону специальной военной операции от Волгоградской области были переданы 50 мотоциклов и беспилотников. Как сообщили V102.RU в администрации региона, заявка на технику и оборудование поступила от командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.





Передача техники состоялась на площадке уникального центра патриотического воспитания «Юный ястреб». Участие в мероприятии принял врио командующего Южного военного округа Владимир Кочетков.

- Мотоциклы и беспилотники помогут военнослужащим эффективно выполнять поставленные задачи в зоне специальной военной операции. Транспортные средства и БПЛА приобретены за счет средств регионального Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО, - рассказали в администрации.





Волгоградская область по заявкам командиров регулярно передает технику в зону СВО - автомобили повышенной проходимости, бронемашины, квадроциклы и мотоциклы.

Фото: администрации Волгоградской области