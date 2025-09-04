В Волгограде задержали пьяного угонщика такси











В Волгограде задержан подозреваемый в угоне такси. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, нарушавший правила ПДД автомобиль Kia Optima был замечен накануне в Красноармейском районе. Водитель не реагировал на требования полицейских остановиться. Однако погоня была непродолжительной. Автомобиль съехал с дороги. За рулем с явными признаками алкогольного опьянения находился ранее неоднократно судимый 24-летний житель Волгограда. От прохождения освидетельствования водитель отказался.

Оказалось, что автомобиль, на котором передвигался нарушитель, был угнан с территории Калачевского района. Мужчина нанял в Волгограде такси для поездки в другой регион. Когда водитель остановился на АЗС в Калачевском районе и пошёл расплачиваться за топливо, пассажир, дождавшись, когда заправят бак, пересел на водительское сидение и поехал на чужой машине обратно в Волгоград.



На вопрос полицейского, почему он не не выполнил требование полицейских остановиться, мужчина ответить затруднился, но заявил, что он больной на голову.



Мужчина будет привлечен к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и за отказ от прохождения освидетельствования. А за угон возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пересечения в виде заключения под стражу.

