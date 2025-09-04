Происшествия

В Волгограде задержали пьяного угонщика такси

Происшествия 04.09.2025 20:27
0
04.09.2025 20:27




В Волгограде задержан подозреваемый в угоне такси. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, нарушавший правила ПДД автомобиль Kia Optima был замечен накануне в Красноармейском районе. Водитель не реагировал на требования полицейских остановиться. Однако погоня была непродолжительной. Автомобиль съехал с дороги. За рулем с явными признаками алкогольного опьянения находился ранее неоднократно судимый 24-летний житель Волгограда. От прохождения освидетельствования водитель отказался.

Оказалось, что автомобиль, на котором передвигался нарушитель, был угнан с территории Калачевского района. Мужчина нанял в Волгограде такси для поездки в другой регион. Когда водитель остановился на АЗС в Калачевском районе и пошёл расплачиваться за топливо, пассажир, дождавшись, когда заправят бак, пересел на водительское сидение и поехал на чужой машине обратно в Волгоград.

На вопрос полицейского, почему он не не выполнил требование полицейских остановиться, мужчина ответить затруднился, но заявил, что он больной на голову.

Мужчина будет привлечен к административной ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции и за отказ от прохождения освидетельствования. А за угон возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании ему меры пересечения в виде заключения под стражу.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области t/me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
04.09.2025 15:40
Происшествия 04.09.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2025 14:54
Происшествия 04.09.2025 14:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2025 12:36
Происшествия 04.09.2025 12:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.09.2025 10:19
Происшествия 04.09.2025 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2025 12:33
Происшествия 03.09.2025 12:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.09.2025 10:26
Происшествия 03.09.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2025 20:10
Происшествия 02.09.2025 20:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2025 13:48
Происшествия 02.09.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2025 12:18
Происшествия 02.09.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.09.2025 12:11
Происшествия 02.09.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2025 17:25
Происшествия 01.09.2025 17:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2025 12:47
Происшествия 01.09.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2025 11:45
Происшествия 01.09.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.09.2025 09:48
Происшествия 01.09.2025 09:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.08.2025 21:07
Происшествия 31.08.2025 21:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:38
«Ротор» 14 сентября отметит 30-летие матчей с «Манчестером Юнайтед» в Кубке УЕФАСмотреть фотографии
21:20
В школе под Волгоградом открыли мемориальные доски в честь двух героев СВОСмотреть фотографии
21:09
Росавиация ввела ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
20:37
С приветом из космоса: в Волгограде открылся молодежный фестиваль #ТриЧетыреСмотреть фотографии
20:27
В Волгограде задержали пьяного угонщика таксиСмотреть фотографииCмотреть видео
19:52
Таксисты Волгограда пропали с «радаров», а цены на поездки взлетели втроеСмотреть фотографии
19:03
После смерти пассажирки поезда «Волгоград-Москва» возбудили уголовное делоСмотреть фотографии
18:48
«Над нами будто глумятся»: в Волгограде жители посёлка Аэропорт требуют вернуть почтовое отделениеСмотреть фотографии
17:28
«Может, мы не в Волгограде живем?»: читатели ИА «Высота 102» назвали свои настоящие зарплатыСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области соберут информацию о состоянии 699 МКДСмотреть фотографии
16:32
Каким увидят Волгоград участники феста #ТриЧетыре: фотоСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде 5 и 6 сентября общественный транспорт перейдёт на спецрежимСмотреть фотографии
15:40
«Он невменяемый»: в Жирновске водитель иномарки свалил на дорогу столб с проводамиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:09
Саратовского олигарха Качуровского выпустили из СИЗО под домашний арестСмотреть фотографии
15:07
Волгоградский проект стал победителем всероссийского грантового конкурсаСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде эвакуировали посетителей торговых центровСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцы массово жалуются на отключение мобильного интернетаСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде назвали фейком усиление контроля в школах за ветеранами и военнослужащимиСмотреть фотографии
13:21
Гостей феста #ТриЧетыре накормят надувными чебуреками, буррито и жареным мороженымСмотреть фотографии
13:04
Следком организовал проверку по факту гибели волгоградца в ночном пожареСмотреть фотографии
12:54
Главный тренер «Ротора» Бояринцев: «Для выхода в РПЛ нужно обрести стабильность»Смотреть фотографии
12:49
Волгоградские топ-менеджеры стройфирм попросили Мосгорсуд о свободеСмотреть фотографии
12:36
В Волгограде водитель мопеда воткнулся в гламурный джип: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:36
Собрано уже 5,3 млн тонн волгоградского зернаСмотреть фотографии
12:33
«Могут прятать лица»: ФСИН объявило в розыск двоих молодчиковСмотреть фотографии
12:31
Экс-президенту «Ротора» Владимиру Горюнову исполнилось 76 летСмотреть фотографии
11:47
Замглавы района Торгашин идет под суд в Волгограде за разбазаривание бюджетных миллионовСмотреть фотографии
11:36
T2 создаст яркое пространство для гостей молодежного фестиваля #ТриЧетыре в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:27
Волгоградку осудили за гибель на пожаре троих приемных детей и их бабушкиСмотреть фотографии
11:08
Происшествием с пропавшей 1 сентября школьницей в Волгограде занялась прокуратураСмотреть фотографии
 