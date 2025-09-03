Росавиация сняла запрет на работу аэропорта Волгограда

Общество 03.09.2025 06:13
03.09.2025 06:13
2 сентября Росавиация на фоне массового налёта БПЛА на южные регионы России вновь вводила ограничения на работу аэропорта Волгограда. Запрет на вылет и прилёт самолётов действовал с 21:57 2 сентября и утром следующего дня в 06:12 был снят.
- В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, - говорится в сообщении пресс-службы федерального воздушного агентства.
Отметим, одновременно с Волгоградом в 23:37 2 сентября запрет на работу аэропортов вводился в Геленджике и Калуге, а в 03:33 в аэропорту Саратова. При этом сняты ограничения были в лишь в Калуге к 02:01 ночи по московскому времени.
