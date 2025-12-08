Для волгоградцев с 1 февраля изменятся правила предоставления ипотеки





С 1 февраля 2026 года в России изменятся правила предоставления семейной ипотеки для волгоградцев. Теперь, согласно новым требованиям, будет введен принцип «одна семейная ипотека на одну семью», что защитит программу от злоупотреблений. Об этом сообщил 8 декабря член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Он уточнил, что с февраля 2026 года семьи смогут оформить льготный кредит только совместно, что исключит возможность удвоения льготы. Ранее каждый из супругов мог взять льготный кредит на себя.

Также будут закрыты «донорские схемы», когда льготную ипотеку оформляли на родственников или знакомых, а затем перепродавали жилье. С 2026 года жилье будет покупаться только теми семьями, которые имеют право на участие в программе и планируют реально в нем жить.

— С 2026 года жилье должно покупаться именно той семьей, которая имеет право на участие в программе и реально планирует в нем жить, — пояснил парламентарий в беседе с «РИА Новости».

Возможность привлекать созаемщиков сохранится, если доходов семьи недостаточно для получения кредита. Это поможет тем, кто действительно нуждается в поддержке, но не проходит по банковским требованиям без помощи родственников.

Основные параметры программы, такие как льготная ставка, первоначальный взнос от 20%, лимит кредита до 6 млн рублей в большинстве регионов и до 12 млн в крупных агломерациях, остаются прежними. Кроме того, будет сохранена возможность комбинировать льготную и рыночную части кредита.