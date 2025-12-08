Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасность

Утром 8 декабря волгоградцы снова начали массово получать смс-сообщения от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Из-за приближающихся дронов в регионе введён режим опасности атаки БПЛА.
– В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам, – говорится в рассылке.
Оповещения начали приходить на телефоны волгоградцев около 8:30. Ранее, примерно в 6:30, уведомления от РСЧС сообщали о снятии режима беспилотной опасности, действовавшей минувшей ночью.
Напомним, атаке дронов ВСУ в ночь на 8 декабря подверглись жилые дома №12 и №13 по ул. Лодыгина в Тракторозаводском районе Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. В ночь на 8 декабря в Волгоградской области также действовали ограничения на полеты.