В Волгоградской области отменена семичасовая опасность по БПЛА





8 декабря волгоградцам вновь разрешили подходить к окнам и выходить на открытый воздух. В 06:30 единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций начала рассылку смс-сообщений об отмене режима опасности атаки БПЛА.

— Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в оповещениях.

Напомним, атаке дронов ВСУ подверглись жилые дома №12 и №13 по ул. Лодыгина в Тракторозаводском районе Волгограда. По предварительным данным пострадавших нет. В ночь на 8 декабря в Волгоградской области также действовали ограничения на полеты.