Волгоградцам назвали условия для выхода на пенсию досрочно

Жителям Волгоградской области, как и других регионов России, можно выйти на пенсию досрочно – за два года до обычного срока. На портале объясняем.рф приведены необходимые для этого условия.

Так, женщины могут выйти на пенсию раньше, если имеют стаж 37 лет и достигли уже 55-летнего возраста. Мужчинам необходим стаж 42 года и возраст не менее 60 лет.

В стаж сегодня включают не только проведенное на работе время. Пенсионные коэффициенты (баллы) присваиваются также за службу в армии, уход за ребенком до 1,5 года или пожилым человеком.

Напомним, что один балл в 2025 году — это 145,69 рубля, а с 1 января 2026 года — 156 рублей.

Пенсионные баллы за год ухода за ребенком составляют 1,8. Если малыш второй, то уже насчитают 3,6 балла, а за третьего и последующих детей – 5,4.

Коэффициенты учтут автоматически, если мама вышла на пенсию после 1 января 2015 года. Если раньше, можно подать заявление на перерасчёт на Госуслугах, сайте СФР или в МФЦ.

Мужчины за год военной службы по призыву получают 1,8 пенсионных балла. Такой же коэффициент начисляют тем, кто ухаживает за нетрудоспособным человеком.

В рабочий стаж зачисляются больничные и период, когда человек стол на бирже труда в поисках работы и получал пособие.

Учёба в вузе, колледже, техникуме, аспирантуре также учитывается, если это было до 2002 года и вам не хватает минимального стажа — 15 лет. Чтобы включить период обучения в стаж, нужно направить заявление в Социальный фонд или на Госуслугах.

