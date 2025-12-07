В Волгограде от аномального тепла «проклюнулись» почки сирени

Волгоградцы подметили, что в начале декабря на кустах сирени набухли и позеленели почки. Ранее читатели ИА «Высота 102» делились фото цветов, которые, как ни в чем не бывало, растут и радуют своей красотой, несмотря на начало зимы. А жители районов Волгоградской области рассказывали, что в конце ноября распустилась верба.
Причиной стало аномальное тепло, которое наблюдается в волгоградском регионе. Сегодня, 7 декабря, даже выглянуло солнышко после череды пасмурных дней.
Однако зазеленевшая сирень в начале декабря – это далеко не рекорд. В 2019 году это явление наблюдалось за несколько дней перед Новым годом.
Фото V102.RU