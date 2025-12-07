«Дуркинг» стал модным: врач-психотерапевт - о появлении необычных больничных для души





Еще недавно большинство пациентов, наблюдающихся у психотерапевтов, стыдливо молчали о своих проблемах, стесняясь и самого диагноза, и осуждения окружающих. Сегодня же все больше молодых людей не просто говорят о своих походах к врачу и назначении им антидепрессантов, но и практикуют новую, экзотическую, форму цифрового детокса в частных психстационарах. Почему так называемый «дуркинг» обрёл свою популярность? Правда ли, что молодежь не справляется с вызовами времени? И почему в последние годы продажи антидепрессантов увеличиваются в разы? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с известным волгоградским врачом- психотерапевтом Олегом Горбуновым.

У многих людей среднего возраста идея о походе к психотерапевту вызывает мурашки по коже. Ведь, несмотря на бесконечные опровержения врачей, советский стереотип о том, что «нормальные просто терпят» все еще живет и здравствует.

- В последнее время молодые люди действительно намного чаще говорят об обращении к нам, врачам-психотерапевтам. Почему они не стесняются этого, как стесняются их родители, а, тем более, бабушки и дедушки? Во-первых, в наши дни происходит сброс психологического «бронежилета». У людей постепенно разрушается советский стереотип «у психиатров только буйные, нормальные люди терпят», - объясняет Олег Горбунов. – Во-вторых, соцсети, медиа и лидеры мнений говорят о ментальном здоровье и своем опыте терапии. Формируется мода на психотерапию, как на фитнес или здоровое питание.

В современной гонке за осознанностью и бережным отношением к себе на просторах Сети появляется все больше тестов для самодиагностики. Отсюда растут корнями и самостоятельно выставленные диагнозы, и фразы, буквально вошедшие в обиход – «словила паничку», «борюсь с биполяркой».

- Онлайн-тестов разного качества в Сети действительно хоть отбавляй. А фразы вроде «у меня ОКР», «Я в депрессии» или «словила паничку» молодые люди носят с собой, как татуировки. Это современный способ привлечения внимания или поиск сообществ, - рассуждает автор сообщества «По мозгам: научно и нескучно» Олег Горбунов. – А с выносливостью у молодежи все в порядке. Просто токсичность среды для мозга стала намного выше.

«Мы сделаем из этого мем»

Одним лишь только диагностированием знакомство с миром психотерапии, прежде огороженного рамками «Вход запрещен», сегодня не заканчивается. В соцсетях набирает обороты новый тренд – подростки, а иногда и пациенты чуть старше просят врачей на недельку-другую отправить их в частную лечебницу.

- Если раньше психбольница представлялась большинству тюрьмой из фильма ужасов, о которой нельзя говорить, то миллениалы и зумеры заявили: «Да, это тяжело, но мы не будем об этом плакать. Мы сделаем из этого мем и расскажем, как стать Наполеоном». Популярность нынешнего феномена, называемого «дуркингом», стоит на трех китах. Снижение стигмы через сатиру. Если я смеюсь над тем, что лежал в «дурке», то как вы можете меня за это стыдить? Влияет и сообщество, как способ для людей с травматичным опытом найти друг друга и почувствовать себя нормальными. Также важна обратная связь, ведь часто в этом сленге есть зашифрованная критика системы, врачей, условий и самих шаблонов, - говорит Олег Горбунов.





К противоречивой моде, собравшей столько полярных и порой ортодоксальных мнений, волгоградский врач относится неоднозначно.

- Я «за» тенденцию, которая нормализует обращение за помощью, - подтверждает специалист. – В этом смысле «дуркингу» - респект. Но, как врач, я против обесценивания болезни. Мем не заменит психотерапевта, а сленг не выключит в мозге химический дисбаланс. Шутки снимают стигму, но только терапия и лекарства снимают симптомы. Одним словом, заболевания лечат не в ТикТоке, а в кабинете врача.

«Наш мозг – не суперкомпьютер»

За загадочно-романтичным флером и новой «фишкой» молодежи, отмечает врач, действительно стоят вполне серьезные проблемы.

- Из-за «цифрового шторма» у людей часто диагностируют депрессию. Если старшее поколение прессовали тяжелая работа и отсутствие благ, то молодежь буквально горит на костре информации и эмоций. Наш мозг – не суперкомпьютер. А современный ритм провоцирует его параллельно запускать 50 тяжелых программ. «Будь идеальным», «Будь успешным к 25 годам», «Следи за новостями 24/7», «Сравнивай себя с топами». В итоге компьютер выдает синий экран – то есть клиническую депрессию.

До «ручки» многих волгоградцев доводит не только жизнь на суперскоростях, но и бесконечное сравнение себя с идеально причесанной картинкой из соцсетей.

- У депрессии есть несколько факторов-пособников. Первый: «Я – неудачник». Соцсети создали культуру сравнения, молодежь видит идеальные картинки чужой жизни и наивно полагает, что проблемы и кризисы бывают только в их жизни, - комментирует специалист. – Вторая не менее важная причина – недосып. Гаджеты становятся некими ворами в законе, крадущими у нас не только драгоценное время, но и сон. А еще на нас влияет перфекционизм – когнитивная ошибка века. Почему-то в наши дни неудача воспринимается людьми не как опыт, а как настоящая катастрофа.

«Когда есть спрос, будет и предложение»

Из-за прироста пациентов антидепрессанты обретают все большую популярность. Только за последние пять лет их потребление в России увеличилось вдвое.

- Есть спрос, есть и предложение. Но вот вопрос: откуда такое предложение? Секрет весомого прироста в том, что рецепты стали выписывать не только остродефицитные в России врачи-психотерапевты и психиатры. Мы не можем принять всех, поэтому «психическое знамя» дали в руки и врачам первичного звена, и специалистам коммерческих центров. Они могут проходить курсы по ранней диагностике и начинать лечение депрессии. И, о чудо, некоторые неврологи медцентров обучаются даже когнитивке. Эта стратегия интеграции помощи: сделать ее доступной. Но и опасной.





Несмотря на то, что серьезные препараты должны продаваться только по выписанному врачом рецепту, некоторые провизоры закрывают глаза на правила и выдают лекарства «особо просящим».

- Антидепрессанты не находятся под предметно-количественным учетом, - заключает врач. – Судя по исследованию Национального агентства финансовых исследований, аптеки в 44% случаев отпускают такие препараты без рецепта. А ведь антидепрессанты – не витаминки. Их самоназначение может быть неэффективным или даже фатально опасным. И в заключении хочу сказать, что жизнь в «цифровом шторме» требует от нас навыков, которых не было у наших родителей. Если мозг выдает «синий экран», не ищите «читы» в интернете или у провизора. Забота о себе - это не мемы и не тату из диагнозов, а ответственность. Обращение к врачу - признак зрелости. Берегите себя и свой «суперкомпьютер».

Фото из архива V102.ru