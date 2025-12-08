Оранжевый уровень опасности введен в Волгоградской области





Гидрометцентр предупредил жителей Волгоградской области об ухудшении погодных условий. На ближайшие сутки в регионе введён оранжевый уровень погодной опасности.

Волгоградским водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также быть внимательными при движении вблизи школ и детских садов.

Напомним, согласно данным Волгоградского ЦГМС, в ближайшие три дня ночью прогнозируют минусовые температуры. В Волгограде будет от -1 до -3 , а в некоторых районах региона ночная температура может опуститься до -8.