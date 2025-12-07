Два пригородных поезда временно отменят в Волгограде

Расписание нескольких пригородных поездов изменится в Волгоградской области с 8 декабря из-за капремонта железнодорожных путей на двухпутном перегоне Котлубань – Древний Вал. По информации АО «Волгоградтранспригород», завтра, в понедельник отменяется поезд №6813 сообщением Волгоград-1 – Петров Вал (отправлением со ст. Волгоград-1 в 16.30 ч. и прибытием на ст. Петров Вал в 19.54).
9 декабря отменен поезд №6814 сообщением Петров Вал – Волгоград-1 (отправлением со ст. Петров Вал в 05.53 ч. и прибытием на ст. Волгоград-1 в 9.18).
Кроме того, 13 декабря изменяется график движения следующих пригородных поездов: №6814, сообщением Петров Вал – Волгоград-1 (отправлением со ст. Петров Вал в 05.18 (-35 мин) и прибытием на ст. Волгоград-1 в 08.46 (-32 мин); №6809 сообщением Волгоград-1 – Петров Вал (отправлением со ст. Волгоград-1 в 07.25 (+1 мин) и прибытием на ст. Петров Вал в 10.49 (+1 мин).