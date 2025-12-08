В Волгограде аэропорт возобновил работу после массовой атаки БПЛА





Ранним утром 8 декабря в Волгограде аэропорт возобновил штатную работу после отражения налёта украинских БПЛА. В 5:48 Росавиация сообщила о том, что воздушная гавань после 6 часов простоя вновь может принимать и отправлять гражданские самолёты.

- В Волгограде сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, - сообщил представитель федерального авиационного агента.

Отметим, работа воздушной гавани была ограничена с 23:11 минут 7 декабря из-за работы расчётов ПВО. Позже Губернатор сообщил, что в Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА на ул. Лодыгина в районе домов 12 и 13.